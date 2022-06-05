Президент Российской Федерации, которая уже больше 100 дней ведет полномасштабную войну против Украины, Владимир Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Киеву дополнительных вооружений.
Кроме того, кремлевский диктатор в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" пригрозил, что это может "затянуть вооруженный конфликт".
"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.
По словам агрессора, Россия якобы сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.
"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лишь от одного человека в Москве зависит то, когда в Украине войска РФ перестанут убивать людей и разрушать города.
Война России против Украины
Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.
Как сообщал УНИАН, 1 июня администрация Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В частности, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина сама будет принимать решение, на какие расстояния применять полученные американские ракетные системы залпового огня.