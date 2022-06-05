По словам кремлевского диктатора, Россия якобы сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Российской Федерации, которая уже больше 100 дней ведет полномасштабную войну против Украины, Владимир Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Киеву дополнительных вооружений.

Кроме того, кремлевский диктатор в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" пригрозил, что это может "затянуть вооруженный конфликт".

"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.

По словам агрессора, Россия якобы сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лишь от одного человека в Москве зависит то, когда в Украине войска РФ перестанут убивать людей и разрушать города.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

Как сообщал УНИАН, 1 июня администрация Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В частности, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина сама будет принимать решение, на какие расстояния применять полученные американские ракетные системы залпового огня.

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