Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Сам навальный обвиняет в покушении на себя лично Путина.
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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции, Путин не стал произносить фамилию Навального, называя его «пациентом берлинской клиники».
Президент РФ раскритиковал расследование отравления, согласно которому покушение российского политики организовало российское ФСБ.
«Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Ха-ха», - цитирует слова Путина "Медуза"
« Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца. А так… Жена его обратилась ко мне, я тут же дал команду выпустить на лечение в Германию. В эту же секунду», - заключил он.
Сам Навальный подробно рассказал о расследовании покушения на свою жизнь, которую осуществила группа Bellingcat совместно с изданием Insider. В нем он назвал имена сотрудников ФСБ, которые пытались его отравить.
Что известно об отравлении Навального
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.
- 10 сентября Навальный вышел из комы.
- 23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.
- 1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.
- 6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".
- 14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.
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