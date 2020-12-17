Путин не стал произносить фамилию Навального, называя его «пациентом берлинской клиники».

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Сам навальный обвиняет в покушении на себя лично Путина.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции, Путин не стал произносить фамилию Навального, называя его «пациентом берлинской клиники».

Президент РФ раскритиковал расследование отравления, согласно которому покушение российского политики организовало российское ФСБ.

«Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Ха-ха», - цитирует слова Путина "Медуза"

« Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца. А так… Жена его обратилась ко мне, я тут же дал команду выпустить на лечение в Германию. В эту же секунду», - заключил он.

Сам Навальный подробно рассказал о расследовании покушения на свою жизнь, которую осуществила группа Bellingcat совместно с изданием Insider. В нем он назвал имена сотрудников ФСБ, которые пытались его отравить.

Что известно об отравлении Навального

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Автор: Дмитрий Захаров