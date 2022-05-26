Герои ролика могут быть подставными лицами в исполнении сотрудников ФСО или ФСБ.

Российские пропаганды, скорее всего, сняли очередной постановочный ролик с участием кремлевского диктатора Владимира Путина, вдруг решившего навестить раненых военных в госпитале.

Об этом пишет Medialeaks, основываясь на открытых данных.

Ранее пропагандисты из РИА Новости якобы сняли посещение Путина Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Российский президент навестил двух военных в палате, но у местных пользователей "здоровый вид" раненых солдат вызвал сомнение ко всему пропагандистскому ролику.

Это навело зрителей на мысли о том, что герои ролика могут быть подставными лицами в исполнении сотрудников ФСО или ФСБ.

К тому же, комментаторы обратили внимание, что палаты выглядят необжитыми — на койках нет ничего, кроме подушек и простыней.

Также они вспомнили, что Путин очень редко появляется в общественных учреждениях и общается с обычными гражданами. Из-за этого пользователи сети предположили, что ролик снимали в бункере.

В Telegram-канале GENERALL SVR утверждается, что глава Кремля вообще не посещал госпиталь. Пропагандистами якобы были накануне подготовлены "консервы": иммитация передвижений президента и проход дублера перед публикой: "Путин и ФСО конечно мастера фокусники-иллюзионисты, но до славы Дэвида Копперфильда им ещё далеко".

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