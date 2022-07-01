Против окружения Путина ввели новые санкции / фото ua.depositphotos.com

Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения РФ в Украину. В "черный" список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте правительства Австралии.

Отметим, что санкции ввели против двоюродного брата главы страны-агрессора бизнесмена Игоря Путина, племянников — Михаила Путина (заместитель председателя правления "СОГАЗА") и Романа Путина (председатель совета директоров Группы компаний МРТ).

Ограничения коснулись Алины Кабаевой — экс-гимнастки и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Также под санкции попали:

  • министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев;
  • министр строительства России Ирек Файзуллин;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • бизнесмен Александр Плехов;
  • президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий;
  • гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
  • уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова;
  • председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин;
  • российский олигарх Игорь Кисаев;
  • олигарх Григорий Березкин;
  • девелопер Год Нисанов.

Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.

Напомним, несколько ранее Британия ввела санкции против самого богатого человека РФ и ближайшего окружения Путина.

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