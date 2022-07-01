Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения РФ в Украину. В "черный" список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина.
Об этом говорится на сайте правительства Австралии.
Отметим, что санкции ввели против двоюродного брата главы страны-агрессора бизнесмена Игоря Путина, племянников — Михаила Путина (заместитель председателя правления "СОГАЗА") и Романа Путина (председатель совета директоров Группы компаний МРТ).
Ограничения коснулись Алины Кабаевой — экс-гимнастки и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Также под санкции попали:
- министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев;
- министр строительства России Ирек Файзуллин;
- министр транспорта Виталий Савельев;
- бизнесмен Александр Плехов;
- президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий;
- гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
- уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова;
- председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин;
- российский олигарх Игорь Кисаев;
- олигарх Григорий Березкин;
- девелопер Год Нисанов.
Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.
Напомним, несколько ранее Британия ввела санкции против самого богатого человека РФ и ближайшего окружения Путина.