В целом в "черный" список попали 16 россиян.

Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения РФ в Украину. В "черный" список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте правительства Австралии.

Отметим, что санкции ввели против двоюродного брата главы страны-агрессора бизнесмена Игоря Путина, племянников — Михаила Путина (заместитель председателя правления "СОГАЗА") и Романа Путина (председатель совета директоров Группы компаний МРТ).

Ограничения коснулись Алины Кабаевой — экс-гимнастки и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Также под санкции попали:

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев;

министр строительства России Ирек Файзуллин;

министр транспорта Виталий Савельев;

бизнесмен Александр Плехов;

президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий;

гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;

уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова;

председатель правления банка "Россия" Михаил Клишин;

российский олигарх Игорь Кисаев;

олигарх Григорий Березкин;

девелопер Год Нисанов.

Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.

Напомним, несколько ранее Британия ввела санкции против самого богатого человека РФ и ближайшего окружения Путина.

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