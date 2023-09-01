В этом контексте диктатор намекнул, что российские дети должны быстрее учить китайский.

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что центр "экономической и политической жизни" России постепенно смещается в Китай.

В этом контексте диктатор намекнул российским школьникам на 1 сентября, что они должны быстрее учить китайский язык. Видео с обращением Путина показал пропагандистский ТАСС.

"С учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, и центр политической жизни постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс... В этой связи, востребованным является изучение языков тех стран, с которыми растет объем наших отношением. Ну там с Китаем... Растет тот же товарооборот", - заявил Путин.

Путин в честь 1 сентября "достал" военные письма деда

Напомним, в честь 1 сентября Путин дал местным школьникам "Урок о важном". В рамках своего монолога диктатор рассказал семейную историю, сославшись на военные письма своего деда. Главная мораль для школьников была такая - Россия по-прежнему "непобедима", как и в период Второй мировой войны.

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