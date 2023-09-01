Диктатор провел с российским школьниками "Разговор о важном", расчехлив письма своего деда со Второй мировой войны.

Лидер РФ Владимир Путин в честь 1 сентября провел встречу с российскими школьниками и рассказал им сказку о "непобедимости" России, сославшись на военные письма своего деда.

Соответствующую беседу диктатор преподнес, как "Разговор о важном". Видео с его нравоучениями сегодня разнеслось по российским телеграм-каналам.

В кадре он упоминает о "наказе деда своему сыну" в период Второй мировой войны. Вероятно, речь идет о двоюродном деде Путина.

"Мне достались письма моего деда, которого я не видел, он ушел из жизни еще до того, как я на свет появился. Мне достались его письма, которые он писал своему сыну, ну моему дяде получается, на фронт", - уточнил лидер РФ.

По словам Путина, как только он ознакомился со своей "семейной историей", сразу же все понял "о россиянах". "Он к своему сыну (в письмах - УНИАН) обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал, простой деревенский человек, он даже писал с ошибками, но какая глубокая внутренняя культура", - указал Путин.

"Победить такой народ с таким настроем невозможно! Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся. Чрезвычайно важная вещь! Вот, только одна зарисовка из истории семьи... А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно", - заявил диктатор.

В Украине удобряют фронт более 263 тысяч солдат РФ

Напомним, пока Путин глаголит в РФ о непобедимости нации, количество российских мужчин с начала войны сократилось минимум на 263 тысячи человек.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 1 сентября в Украине ликвидировано 263 тысячи 490 солдат РФ. За сутки Путин "потерял" 470 оккупантов.

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