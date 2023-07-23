Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение минувших суток на фронте произошло около 40 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Видео дня

На Купянском направлении украинские воины держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Захидное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григоровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского Леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки и ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки, совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Макаровки и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских сил обороны. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области, а также нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг продолжает атаковать Украину

Так, сегодня ночью оккупанты атаковали Одессу пятью видами ракет всех видов базирования.

Известно о 19 жертвах, среди них четверо детей.

Также Оккупанты попали в Спасо-Преображенский собор - символ Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО, а также в Дом учителя.

Вас также могут заинтересовать новости: