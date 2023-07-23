За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял ориентировочно 241 960 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
В течение последних суток враг также понес ощутимые потери в военной технике. В частности Силами обороны уничтожены:
- 11 российских танков (всего ‒ 4151),
- 9 боевых бронированных машин (8105),
- 29 единиц артиллерии (4658),
- 4 реактивные системы залпового огня (697),
- 3 установки ПВО (451),
- 14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3958),
- 13 автомобилей и автоцистерн (7172),
- 5 единиц специальной техники (696).
Ситуация на фронте
Оккупанты продолжают попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло около 40 боевых столкновений. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Кампания ВСУ по нанесению ударов по российским военным объектам в тылу снижает логистические возможности агрессора, отмечает Институт изучения войны. Аналитики говорят, что это способствует "асимметричному градиенту истощения в пользу Украины". Так, Украина сохраняет свои силы за счет более медленных темпов продвижения вперед при постепенном истощении российской живой силы и техники.