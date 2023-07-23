Украинские защитники планомерно истребляют российскую живую силу и технику на фронте.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял ориентировочно 241 960 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

В течение последних суток враг также понес ощутимые потери в военной технике. В частности Силами обороны уничтожены:

11 российских танков (всего ‒ 4151),

9 боевых бронированных машин (8105),

29 единиц артиллерии (4658),

4 реактивные системы залпового огня (697),

3 установки ПВО (451),

14 беспилотников оперативно-тактического уровня (3958),

13 автомобилей и автоцистерн (7172),

5 единиц специальной техники (696).

Ситуация на фронте

Оккупанты продолжают попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло около 40 боевых столкновений. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

Кампания ВСУ по нанесению ударов по российским военным объектам в тылу снижает логистические возможности агрессора, отмечает Институт изучения войны. Аналитики говорят, что это способствует "асимметричному градиенту истощения в пользу Украины". Так, Украина сохраняет свои силы за счет более медленных темпов продвижения вперед при постепенном истощении российской живой силы и техники.

Вас также могут заинтересовать новости: