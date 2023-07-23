Британцы констатируют, что пока у россиян успехов больше в пропагандистских реляциях, чем на земле.

Российская пропаганда пытается трубить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Запорожье. Реальных успехов у россиян нет, считает британская разведка.

По данным британцев, в последние дни агрессор значительно усилил артиллерийские обстрелы прифронтовой зоны на стыке Луганской и Харьковской областей. Обстрелы сопровождались некоторым увеличением атак российских малых подразделений, но истинный масштаб этих операций был искажен российской дезинформацией.

"Россия, вероятно, добилась лишь незначительных успехов, но возобновление активности на севере подчеркивает важность этого участка для Кремля, когда россияне одновременно сталкиваются со значительным давлением в южном Запорожском секторе", – сообщает британская разведка.

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Британцы считают, что перед российской "Западной группой войск" поставлена задача выйти к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области. Оккупацию последней Кремль, по мнению британской разведки, считает одной из своих основных целей в войне.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, в последние сутки оккупанты сосредотили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За этот день на фронте произошло около 40 боевых столкновений. Ситуацию на Купянском направлении Генштаб охарактеризовал в сводке весьма скупо: наши воины стойко держат оборону, пока враг обстреливает населенные пункты.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Противник там пытается не допустить дальнейшего продвижения украинских сил и совершает безуспешные попытки вернуть утраченные позиции.

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