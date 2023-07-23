По словам президента, нужно обеспечить полноценный воздушный щит над всеми городами Украины.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает партнеров Украины обеспечить полноценный воздушный щит над страной и не привыкать к российскому террору после удара по Спасо-Преображенскому собору. Об этом говорится в Telegram Зеленского.

"Украине нужен полноценный воздушный щит - только так можно одержать победу над российским ракетным террором. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались", - отметил глава государства.

По его словам, благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО, защитники украинского неба спасли тысячи жизней.

"Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин, нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору - нужно одержать победу над террором. И это возможно!",- написал Зеленский.

Оккупанты нанесли самую массированную атаку по Одессе - главное

Как сообщал УНИАН, в течение лишь минувших суток россияне нанесли удары по 10 регионам Украины, в результате чего по предварительным данным, погибли 10 мирных жителей, а 43 - получили ранения.

Враг ударил по Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областям. Были атакованы 133 населенных пункта и 141 объект инфраструктуры.

Сегодня ночью по Одессе россияне выпустили 19 ракет разных типов, в результате чего был разрушен и поврежден ряд объектов, в том числе, охраняемых ЮНЕСКО. Повреждены многие жилые здания, изуродованы десятки авто, погиб один человек, пострадали 22 человека.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что силы ПВО уничтожили 9 ракет ("Калибры" и "Искандеры-К"). К сожалению, ПВО не поймала те типы ракет, которые нашей системе трудно "ловить" в полном объеме.

В Одессе в результате российского обстрела этой ночью поврежден Спасо-Преображенский собор в центре Одессы, исторические здания - Дом ученых, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора П. С. Столярского, а также объекты портовой инфраструктуры. В общем уже известно о 25 поврежденных атакой памятников архитектуры в городе.

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