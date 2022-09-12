Он записал обращение на площади Ленина.

"Глава" оккупационной администрации так называемой "ДНР" Денис Пушилин объявился в Донецке. Он записал видеообращение на городской площади Ленина.

"Хотел бы обратить внимание на то, что очень много сейчас "фейковой, лживой" информации. Замысел, умысел противника понятен: попытаться навязать панику, чтобы у кого бы то ни было зародились некие сомнения. Поэтому постараюсь сейчас почаще выходить [в эфир] и объяснять, что, где и каким образом происходит. Мы видели и вчера очень много "вбросов" было, и то, что в аэропорт уже там зашел противник. Меня пытались уволить и в Россию отправить. Это, конечно же, полная чушь", — заявил Пушилин.

Далее "руководитель" оккупационной администрации начал делиться ничем неподтвержденной информацией об успехах рашистов на фронте. По его словам, ВСУ понесли потери и "как минимум" остановлены на разных направлениях.

Видео дня

Напомним, информацией об исчезновении Пушилина сначала поделился "24 канал" со ссылкой на источник в разведке. Затем ее частично подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "глава ДНР" не посетил "концерт на костях" в городе, где должен был появится. И на тот момент никто не знал, куда пропал Пушилин.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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