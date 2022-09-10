Куда именно отправился Денис Пушилин, неизвестно, но, вероятнее всего, он находится на территории России.

На фоне успешного контрнаступления ВСУ "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин сбежал из Донецка. "Руководитель" оккупационной администрации, вероятнее всего, находится на территории России.

Такой информацией поделился "24 канал" со ссылкой на собственный источник в украинской разведке.

Ранее издание получило информацию, что боевики в "ДНР" начали паниковать из-за контрнаступления ВСУ на фронте. Одной из причин стало отсутствие мужчин, которых удалось бы мобилизовать. Подавляющее большинство людей призывного возраста из псевдореспублики уже отправили на войну против Украины.

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В результате "руководитель" так называемой "ДНР" Денис Пушилин принял решение сбежать из Донецка. Источник в украинской разведке не рассказал, куда именно отправился "глава" оккупационной администрации, однако вариантов у него немного. Вероятнее всего, Пушилин скрывается где-то не территории России.

Здесь сразу важно отметить, что информация нуждается в подтверждении. Украинская сторона пока никак не комментировала сведения источника в разведке.

Напомним, в конце августа Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Херсонщине и Харьковщине. Оно длится уже почти две недели.

Сегодня, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска и взятии в "котел" российских подразделений в Изюме. А на юге ВСУ продвинулись по всей линии фронта — местами до нескольких десятков километров.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что контрнаступление украинских сил будет длительным и "скачкообразным". Не везде получится быстро отвоевывать территории, как это происходит сейчас.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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