Отмечается, что в митингах приняли участие более 15 тысяч человек.

По меньшей мере 15 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице Словакии во вторник, 19 декабря. Люди недовольны планами правительства премьер-министра Роберта Фицо ускорить внесение изменений в уголовное законодательство, которые предусматривает ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся коррупцией.

Издание Reuters пишет, что оппозиционные партии возглавляют протесты уже третью неделю подряд. В Братиславе демонстранты размахивали флагами Словакии и Европейского союза и скандировали "Хватит Фицо".

По данным новостного сайта Dennik N, в акции протеста приняли участие от 15 тысяч до 18 тысяч человек. На прошлой неделе это число не превышало 10 тысяч.

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Новое правительство, находящееся у власти с октября, стремится ускорить прохождение предложений в парламенте, которые включают в себя отказ от специальной прокуратуры по делам о коррупции, ограничение защиты информаторов и сокращение сроков наказания за финансовые преступления.

Европейская комиссия предупредила, что примет меры против Словакии, если та нарушит законы ЕС.Оппозиционные партии пообещали сделать все возможное, чтобы заблокировать эти реформ.

"Правительство нас недооценивает. Мы должны показать им, что они ошибаются. Мы должны показать им, что мы защищаем справедливость и демократию, даже зимой, даже перед Рождеством", - заявил Михал Симецка, глава крупнейшей оппозиционной партии в парламенте.

Патрик Каменцай сказал, что присоединился к протесту, потому что ему не нравится, как Словакия выглядит в ЕС.

"Правительство приходит с большими обещаниями о том... как оно улучшит жизнь граждан", - сказал он. "И первое, что оно делает, - пытается исказить уголовное судопроизводство и упразднить специальную прокуратуру".

Фицо обвинил спецпрокуратуру в том, что ее действия политически мотивированы, и заявил, что она нарушает права человека. Правительство стремилось принять закон к Рождеству, но чиновники заявили, что голосование может сдвинуться на январь.

За первые несколько месяцев пребывания у власти правительство провело ряд изменений, которые вызвали недовольство оппозиции, активистов и других жителей страны.

Война в Украина - заявления Фицо

4 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После чего он заявил, что поставок оружия не будет. Кроме того, Словакия и в дальнейшем будет запрещать импорт украинского зерна. По словам политика, его страна не верит в военное решение конфликта в Украине.

Кроме того, премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО. По его слоам, это приведет к Третьей мировой войны.

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