В частности, протестные настроения могут возникнуть в Якутии, считает Пономарев.

В Башкортостане происходит один из самых масштабных протестов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако только этим регионом все может не ограничиться, считает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Власть хорошо понимает, что если в маленьком городке выходит 5 тыс. человек, то сколько же людей выйдет тогда в Уфе, столице региона? И не зря они там активистов хватают. Действительно, в Башкортостане зреет взрыв. Это наглядная иллюстрация того, кто разваливает Россию, ее разваливает не Центральное разведывательное управление США, не "Моссад", не Главное управление разведки Украины, а ее разваливают вот такие вот чиновники вроде Радия Хабирова, нынешнего главы республики, которые приводят к таким вот выступлениям", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что российские власти испугались событий в Башкортостане и могут прибегнуть к необдуманным действиям. Это, по словам Пономарева, может привести к усилению протестов в регионе.

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"Власти РФ испугались. Уголовное дело является причиной их неуверенности. Другое дело, что когда власть боится, как правило, она начинает делать такие глупости, вследствие которых все ухудшается. Вот этот митинг на 5 тыс. человек – это рукотворная история. То есть не арестовывали бы человека – митинга бы не было. То есть они сами это все раскачивают. И думаю, что и дальше они будут двигаться ровно в том же направлении. Тот самый Хабиров, как глава региона, он верный выкормыш Владислава Суркова из Администрации президента Российской Федерации. Они привыкли таким образом решать вопросы – силовым образом. Ну, конечно, это приведет только к более глубокому кризису в регионе", – сказал он.

При этом одним Башкортостаном протесты не ограничатся, говорит Пономарев. Они могут взорваться еще в нескольких регионах РФ.

"Якутия очень вероятный регион. Там для этого все есть. Надо понимать, что в Башкортостане и нет национального большинства из Башкиров. Там примерно три равных национальных диаспоры-это башкиры, татары, русские. А вот в случае Якутии там более половины населения – якуты с очень хорошо развитым национальным самосознанием. Регион абсолютно экономически самодостаточен, ничего ему не надо от центра. И уже когда разваливался Союз, там были протесты, которые смогли остановить только деньгами, отдав 25% от поступлений от алмазов в бюджет региона. Есть и другие сибирские регионы – Тыва, Бурятия. У них есть причины бунтовать", – резюмировал Пономарев.

Протесты в Башкортостане

В городе Баймак в Республике Башкортостан РФ тысячи россиян вышли на акцию протеста. Это произошло после того, как местного активиста Фаиля Алсинова приговорили к 4 годам лишения свободы. Первый такой протест состоялся 15 января, уже через два дня люди вышли на новую акцию.

Что стало причиной осуждения Фаиля Алсинова, доподлинно неизвестно. В разных источниках говорят, что он выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину, или же негативно высказался в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа.

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