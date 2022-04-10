Любое действие, похожее на пикет, встречает реакцию правоохранителей.

Граждан России продолжают задерживать за публичные действия, которые могут напоминать одиночные пикеты против войны.

Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо.

Так, полиция задержала москвича Константина Голдмана, который стоял на Красной площади с книгой "Война и Мир" Льва Толстого.

Также полицейские задержали жительницу Краснодара Ольгу Аксенову, которая легла на землю с завязанным за спиной руками в память о погибших в Буче.

"Во время акции к ней подошел мужчина и потянул за капюшон, после чего вызвал на девушку полицию", - говорится в сообщении.

Москвича доставили в отдел полиции "Китай-город", а жительницу Краснодара - в отдел полиции по Центральному району.

Ранее в Бурятии трижды оштрафовали тренера спортивной школы поселка Онхой Валерия Яковлева за "дискредитацию" вооруженных сил России. Доказательства по делу предоставило учебное заведение, в котором работает мужчина.

Причина наказания — сорванные Валерием Яковлевым буквы Z. Тренер дважды убрал их с георгиевской ленточки на дверях школы в конце марта.

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