По словам политтехнолога, Россию "можно брать голыми руками".

Вся российская армия находится в Украине. Сегодня Россию можно "брать голыми руками". Такое мнение высказал политтехнолог, публицист и блоггер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН, комментируя продвижение добровольцев из РДК и Легиона "Свобода России" в РФ.

"У них просто нет никого. Вся российская армия находится в Украине. Все остальное - какие-то там детишки, которые не понимают, как воевать. А против них пришли профессиональные солдаты. Конечно, они разбегутся. Внутри страны нет армии. Это факт. Сегодня Россию можно брать голыми руками. Если бы НАТО решило захватить Москву или Петербург, взяли бы без потерь, зайдя из Финляндии, Эстонии, Латвии", - сказал он.

При этом Шейтельман не стал заявлять о возможности смены власти в России в связи с действиями добровольцев.

"Чтобы дойти до Москвы, слишком мало этих ребят. Было бы их несколько тысяч, могли бы и дойти до Москвы. Сказать сейчас, что завтра сменится власть в России из-за этого, я тоже не готов. Но это же еще не конец. Выборы в РФ 17-го числа. А что у нас в запасе? А где управление разведки (ГУР)? Какой мост оно собирается взрывать числа 16-го? Мы же не знаем. Какой-нибудь же может, правильно. И еще можно устроить много чего за это время", - предположил эксперт.

Рейд добровольцев РДК и Легиона "Свобода России" - актуальное

Российские добровольцы, которые прорвались на территорию РФ, повторно обратились к жителям Белгородской и Курской областей. Они призвали россиян эвакуироваться в безопасные районы или найти убежище:

"В связи с активизацией боевых действий на территории России, Русский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призывает жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях. Лучшим решением в эти дни будет покинуть территории Белгородской и Курской областей до завершения активной фазы ограниченной военной операции".

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