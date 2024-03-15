На территории двух российских областей будут организован гуманитарный коридор.

Бойцы российских добровольческих батальонов, которые воюют на стороне Украины, снова обратились к жителям Белгородской и Курской областей России. Людей призвали эвакуироваться в безопасные районы или найти убежище.

"В связи с активизацией боевых действий на территории России, Русский Добровольческий Корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призывает жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях. Лучшим решением в эти дни будет покинуть территории Белгородской и Курской областей до завершения активной фазы ограниченной военной операции", - говорится в сообщении РДК.

При этом отмечается, что с 21:00 15 марта по 7:00 (по Москве) 16 марта будет обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий.

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"Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах", - указала бойцы.

Также в РДК напомнили, что кремлевский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как "живым щитом", что делает пребывание людей на территории Белгородской и Курской областей особенно опасным.

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Российкие добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться, чтобы не попасть под удары. Также они просят путинские власти не мешать людям, которые бегут из опасных районов.

Кроме того, в Белгороде позакрывались все торговые центры. Предприниматели говорят, что это была "рекомендация" властей.

В свою очередь добровольцы сообщили о потерях противника и взятии пленных.

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