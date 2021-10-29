У Украины на ноябрь уже есть контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля. Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра Юрия Власенко.
Он также отметил, что работа украинской тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. Например, в октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% всех поставок.
Читайте такжеВ четыре раза меньше нормы: стали известны реальные запасы угля в УкраинеСообщается, что в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.
"Минэнерго в ежедневном режиме контролирует поступление и срабатывание угля на тепловых электростанциях. По состоянию на 29 октября в работе – 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Уголь поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации", - говорится в сообщении.
Россия прекращает поставки угля: что известно
Как сообщал УНИАН, Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).
По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.
Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.
Как известно, около 60% каменного угля и антрацита Украина импортирует.
Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.
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