По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь.

Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь ввозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и Черниговская ТЭЦ)", - сообщил он.

Герус отметил, что, по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается лишь угля, который используется для нужд энергетики.

"Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - добавил он.

УНИАН уже обратился за подтверждением данной информации в Министерство энергетики Украины и частную энергетическую компанию ДТЭК.

Запасы угля: что необходимо знать

Около 60% каменного угля и антрацита Украина импортирует.

Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Автор: Анна Бредихина