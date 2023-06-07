В эфире на росТВ Симоньян заявила, что Россия присоединяла к себе территориальные объединения с отсутствующей государственностью и указала, что ее этнос - не исключение.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала вопрос этноса армян и заявила, что это "сгустки племен" с отсутствующей государственностью. Напомним, что ранее Симоньян запретили въезд в Армению.

Об этом прокремлевская журналистка заявила в эфире на росТВ. По ее словам, Россия на пути своего исторического развития присоединяла к себе территориальные объединения с отсутствующей государственностью, а потом позволяла этим этносам "развиваться согласно их культуре, ценностям и языку".

"Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, страны, некие сгустки племен с отсутствующей государственностью, в том числе и мой этнос (армянский)", - заявила Симонян.

Ученые относят этнос армян к хаям - народу без государственности

Отметим, что из уст пропагандистки в кои веки "сорвалась" частица правды. Как мы писали ранее, во время заселения южной части Кавказа российскими имперцами (период 19 века, когда тогдашняя "империя" завершила оккупацию Кавказа и разделила Азербайджан) с целью "христианизации" данных территорий и создания так называемой "буферной зоны" между мусульманами русскими и турецкими, взор тогдашней "России" обратился к хаям.

Хаи - это не имевший своей государственности народ, который, согласно версии ученых, проживал на территориях теперешних Турции и Персии. Слово "хаи" - это самоназвание армян на армянском же языке. Этот народ колонизаторы использовали для принудительной депортации из Персии на Кавказ, из него же сформировали на территории Иреванского ханства (Западный Азербайджан) Армянскую область со столицей в городе Иреван.

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