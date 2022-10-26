Пропагандистке Маргарите Симоньян, которая числится главным редактором телеканала RT, и депутату Госдумы России Константину Затулину запретили въезд в Армению.
Информация об этом поступила с Telegram-каналов чиновника и "кремлевского рупора".
"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — написала Симоньян.
Примерно в то же время депутат опубликовал письмо, которое пришло ему на рабочую электронную почту от Тиграна Сейраняна, начальника Управления внешних связей Национального собрания Республики Армения. В нем сказано, что причиной запрета послужили высказывания Затулина, наносящие вред "дружественным и союзническим" отношениям между двумя государствами.
Армянские СМИ уточнили причину, почему депутата не хотят видеть в стране, хотя он получил приглашение международного "Лазаревского клуба". Ранее Затулин неоднократно обвинял действующие власти Армении "в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе.
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