Причиной стали высказывания в сторону государства.

Пропагандистке Маргарите Симоньян, которая числится главным редактором телеканала RT, и депутату Госдумы России Константину Затулину запретили въезд в Армению.

Информация об этом поступила с Telegram-каналов чиновника и "кремлевского рупора".

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — написала Симоньян.

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Примерно в то же время депутат опубликовал письмо, которое пришло ему на рабочую электронную почту от Тиграна Сейраняна, начальника Управления внешних связей Национального собрания Республики Армения. В нем сказано, что причиной запрета послужили высказывания Затулина, наносящие вред "дружественным и союзническим" отношениям между двумя государствами.

Армянские СМИ уточнили причину, почему депутата не хотят видеть в стране, хотя он получил приглашение международного "Лазаревского клуба". Ранее Затулин неоднократно обвинял действующие власти Армении "в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе.

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