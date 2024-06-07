Экс-президент РФ Дмитрий Медведев, пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, а также другие российские "ястребы" могут стать объектами расследования Международного уголовного суда из-за разжигания ненависти в публичном пространстве. Об этом сообщает "Голос Америки".
Международная федерация по правам человека (FIDH) совместно с Харьковской правозащитной группой и другими правозащитниками направили обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС). Правозащитники акцентируют, что ряд граждан России занимаются разжиганием ненависти в публичном пространстве, что является преступлением против человечности.
В обращении, помимо Медведева, Соловьева и Симоньян, также фигурируют глава государственной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущий Сергей Мардан. По оценкам правозащитников, эти лица разжигали ненависть против украинского гражданского населения, тем самым поощряя и способствуя военным преступлениям, которые совершали российские солдаты на оккупированных территориях Украины.
Еще одним фигурантом обращения является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, которого считают организатором этой кампании ненависти в российском медиапространстве.
"Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами; мирных украинцев в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию. (...) Эти серьезные нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые таким же образом - виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских мирных жителей," - заявила вице-президент FIDH Александра Матвийчук.
Высказывания российских пропагандистов
Как писал УНИАН, один из самых одиозных пропагандистов России и экс-ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан призывал искоренять и уничтожать украинский язык на захваченных оккупантами территориях Украины.
Маргарита Симоньян однажды предложила взорвать атомную бомбу в небе над Сибирью, чтобы насолить Западу.
А Владимир Соловьев предлагал бить ядерным оружием все же не по России, а по воображаемым врагам – по Великобритании.