Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" должна была стартовать к МКС с космодрома Байконур.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменен. Об этом сообщили в ходе трансляции, которую вел "Роскосмос", информирует Интерфакс.

Отмечается, что запуск должен был состояться в 16:21 по московскому времени в четверг, 21 марта.

"Внимание на стартовом комплексе. Произошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции.

Издание уточняет, что в состав экипажа входят космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

"Полет пилотируемого корабля должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно 3 часа 19 минут. Стыковка "Союза МС-25" с узловым модулем "Причал" российского сегмента МКС планировалась на 19:40", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября и приземлилась на "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

"Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Этот полет планировался быть третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенного "Роскосмосом" и NASA", - добавляет СМИ.

Россия и космос - последние инциденты

В октябре на МКС третий раз за год "потекла" российская секция. Произошла утечка теплоносителя, что ставит под сомнение надежность космической программы России.

В официальной прямой трансляции Национального космического агентства США (NASA) со станции были видны хлопья замерзшей охлаждающей жидкости, которая разбрызгивается в космос. Факт утечки подтвердился в радиопереговорах между наземным штабом управления полетом и астронавтами.

Ранее распиаренный российский спутник "Луна-25" разбился при попытке совершить посадку на Луну. Это была первая попытка РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на спутник Земли.

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