Эта ракета вывела на орбиту новый навигационный спутник.

Над штатом Виктория на востоке Австралии вечером в понедельник, 7 августа, заметили яркий луч света, который сопровождал громкий грохот, из-за которого вибрировали дома.

Как пишет The Guardian, эксперты предположили, что это космический мусор, который сгорает от трения, врезаясь в атмосферу на большой скорости.

Во вторник австралийское космическое агентство подтвердило, что это космический мусор, и предположило, что это, вероятно, остатки российской ракеты "Союз", запущенной с космодрома Плесецк на севере от Москвы. Эта ракета, которая весит 105 тонн и имеет длину 25 метров, в понедельник вечером вывела на орбиту новый глобальный навигационный спутник.

Доцент Университета Флиндерса Элис Горман объяснила, что "Сюоз", после того, как было израсходовано топливо, падала с чрезвычайно большой высоты, что и повлекло такое эффектное ее появление в небе над Викторией.

"Многие жители Мельбурна видели, как ракета летела по небу, разбиваясь на части, каждая из которых продолжала гореть в поражающем фейерверке", — сказала она.

Российские ракеты в Австралии

Степень российской ракеты "Союз" попала в Австралию не впервые. В мае 2020 года идентичная ступень ракеты от запуска военного спутника из Плесецка, горевшая в атмосфере, была замечена на значительной территории – от центральной Виктории до Северной Тасмании. Тогда также ожидалось, что уцелевшие обломки упадут в Тихий океан к югу от Тасмании.

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