Предыдущие утечки были в декабре прошлого года и в феврале текущего.

В понедельник в российской части Международной космической станции (МКС) произошла уже третья за последний год утечка теплоносителя, что ставит под сомнение надежность космической программы России. Об этом сообщает издание phys.org.

Отмечается, что в официальной прямой трансляции Национального космического агентства США (NASA) со станции были видны хлопья замерзшей охлаждающей жидкости, которая разбрызгивается в космос. Факт утечки подтвердился в радиопереговорах между наземным штабом управления полетом и астронавтами.

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает", - сообщила позже пресс-служба "Роскосмоса" та заверила, что инцидент не повлиял ни на деятельность экипажа, ни на научные эксперименты, проходящие на станции.

Видео дня

Позже НАСА также заверило, что "экипаж на борту никогда не был в опасности", и что утечка произошла из резервного радиатора "Науки".

"Первичный радиатор на "Науке" работает нормально, обеспечивая полное охлаждение модуля, не влияя на экипаж или работу космической станции", — сообщили в NASA, добавив, что экипаж "в качестве меры предосторожности попросили закрыть ставни на окнах сегмента США", чтобы избежать их загрязнения.

Истоки на российской части МКС

Эта утечка теплоносителя с российской стороны МКС является уже третьей по счету в течение последнего года.

Так, 15 декабря 2022 года камеры NASA на станции зафиксировали эффектную картину того, как белые частицы, похожие на снежинки, в течение нескольких часов вылетали из задней части пристыкованного к станции российского корабля "Союз МС-22". Вероятной причиной этого называли столкновение с микроскопическим метеоритом, которой мог повредить корабль.

Из-за этой неисправности космический корабль пришлось внепланово отправить на Землю в автоматическом режиме без экипажа и прислать ему на замену другой. В результате двум россиянам и американскому экипажу пришлось задержаться на МКС несколько лишних месяцев.

Еще одна подобная утечка произошла в середине февраля на российском грузовом корабле "Прогресс МС-21", который был пристыкован к МКС с октября 2022 года.

Третья утечка за год ставит под сомнение версию с микрометеоритами и наталкивает экспертов на мысли, что это может быть какая-то системная техническая проблема именно у россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: