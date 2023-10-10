В понедельник в российской части Международной космической станции (МКС) произошла уже третья за последний год утечка теплоносителя, что ставит под сомнение надежность космической программы России. Об этом сообщает издание phys.org.
Отмечается, что в официальной прямой трансляции Национального космического агентства США (NASA) со станции были видны хлопья замерзшей охлаждающей жидкости, которая разбрызгивается в космос. Факт утечки подтвердился в радиопереговорах между наземным штабом управления полетом и астронавтами.
"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году. Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает", - сообщила позже пресс-служба "Роскосмоса" та заверила, что инцидент не повлиял ни на деятельность экипажа, ни на научные эксперименты, проходящие на станции.
Позже НАСА также заверило, что "экипаж на борту никогда не был в опасности", и что утечка произошла из резервного радиатора "Науки".
"Первичный радиатор на "Науке" работает нормально, обеспечивая полное охлаждение модуля, не влияя на экипаж или работу космической станции", — сообщили в NASA, добавив, что экипаж "в качестве меры предосторожности попросили закрыть ставни на окнах сегмента США", чтобы избежать их загрязнения.
Истоки на российской части МКС
Эта утечка теплоносителя с российской стороны МКС является уже третьей по счету в течение последнего года.
Так, 15 декабря 2022 года камеры NASA на станции зафиксировали эффектную картину того, как белые частицы, похожие на снежинки, в течение нескольких часов вылетали из задней части пристыкованного к станции российского корабля "Союз МС-22". Вероятной причиной этого называли столкновение с микроскопическим метеоритом, которой мог повредить корабль.
Из-за этой неисправности космический корабль пришлось внепланово отправить на Землю в автоматическом режиме без экипажа и прислать ему на замену другой. В результате двум россиянам и американскому экипажу пришлось задержаться на МКС несколько лишних месяцев.
Еще одна подобная утечка произошла в середине февраля на российском грузовом корабле "Прогресс МС-21", который был пристыкован к МКС с октября 2022 года.
Третья утечка за год ставит под сомнение версию с микрометеоритами и наталкивает экспертов на мысли, что это может быть какая-то системная техническая проблема именно у россиян.