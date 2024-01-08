Пока российская армия пытается погрузить Украину в холод и тьму, их собственные штабы сидят без отопления.

В Подмосковье нарастает кризис со сбоем отопительных систем в ряде городов. Проблема добралась даже до стратегического командного пункта ракетных войск, сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники.

"Перебои с отоплением добрались до Балашихи, местные власти сетуют на перебои и скачки электроэнергии, которые привели к остановке работы газовых котлов в котельных. Жители Балашихи стали замерзать. Вчера очередь померзнуть добралась и до благополучной Рублевки, несколько ЖК и деревень в районе Ромашково сидели без света и отопления 8 часов", - говорится в сообщени.

По данным телеграм-канала, "высокопоставленные и обеспеченные жильцы" элитного Рублевского направления обзвонили все начальство Московской области и добились возобновления подачи тепла. А тем временем без отопления остались и военные объекты региона.

Видео дня

"В Солнечногорске половина города без отопления, мерзнут семьи военных спецназовцев на Выстреле. Мерзнет Тимоново и база Солнечногорск 7, это военный городок, который обслуживает командный пункт так называемый "Квадрат", именно здесь несет круглосуточное дежурство расчет Системы предупреждения о ракетном нападении, сюда стекается вся информация с наземного и комического эшелонов СПРН и именно здесь исполняют решение об ответном ядерном ударе", - пишет ВЧК-ОГПУ.

Проблемы с отоплением в российских городах

Как писал УНИАН, часть города Подольск Московской области уже несколько дней живут без отопления в мороз. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Жителей микрорайона теплом обеспечивала котельная Климовского патронного завода, и там якобы из-за "скачка напряжения" на теплосети был гидравлический удар, из-за чего в нескольких местах началась утечка воды.

Без отопления остались почти 150 тысяч человек. Люди жаловались, что замерзали, разводили костры на улице.

Похожая ситуация случилась и в городе Железногорск Курской области. Но поскольку город находится относительно недалеко от границы с Украиной, отключение отопления там власти списали на козни ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: