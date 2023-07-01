Результатом стала огромная пробка, в которой люди стоят по несколько часов.

Оккупанты начали досматривать абсолютно все автомобили, которые въезжают на Крымский мост со стороны Краснодарского края РФ. Это уже спровоцировало многокилометровую пробку, в которой люди стоят по много часов.

Как сообщил оккупационный "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко, на подъездах к мосту из-за "досмотровых мероприятий" возникла очередь длинной до 5 км. Время ожидания в ней составляет более 2 часов. С чем связаны усиленные меры досмотра, не уточняется.

В то же время, люди, застрявшие в этой пробке, утверждают, что время ожидания в очереди на проезд превышает 5 часов.

"Обстановка просто кошмар. Мы ночь не спали. Ехали, чтобы проскочить без пробок. А в итоге стоим практически без воды, еды, с двумя маленькими детьми. Сил уже нет. Пропускная система совершенно не налажена. Мы стоим с раннего утра, когда начнётся пекло, будет вообще жесть", — рассказали изданию "Осторожно новости" застрявшие в пробке люди.

Подрыв Крымского моста

В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате этого обрушились два пролета автомобильной ветки моста и был сильно поврежден пролет железнодорожной ветки. После этого россияне значительно усилили меры по охране моста.

В начале июня стало известно, что на опорах Крымского моста появились трещины. Насколько они серьезно угрожают целостности моста пока не ясно.

Эксперты отмечают, что Украина непременно попытается уничтожить Крымский мост, как только представится такая возможность. Это значительно осложнит снабжение оккупационных войск на юге Украины.

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