Реакция диктатора на гибель мятежника Пригожина четко демонстрирует, что тот понимает шаткость ситуации.

Неизменная популярность главаря "Вагнера" Евгения Пригожина даже после его гибель является вызовом для диктатора Владимира Путина.

Как говорится в материале The Washington Post, россияне установили временные мемориалы в почти двух десятках городов в течение последних дней, что свидетельствует о том, что популярность главаря "Вагнера" становится вызовом для Путина на фоне разногласий внутри элиты и военных по ведению войны.

Пригожин угрожает Путину даже после смерти

Издание пишет, что Пригожин и другие высокопоставленные руководители "Вагнера" погибли в странной авиакатастрофе ровно через два месяца после того, как Путин заклеймил его предателем за кратковременное восстание против российской армии.

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Мемориалы хотя и не были общенациональным излиянием шока и скорби, но продемонстрировали поддержку Пригожина по всей России в жестких провоенных кругах и подчеркнули деликатную задачу Кремля справиться с потенциальным гневом среди его сторонников, поскольку многие представители российской элиты убеждены, что это был заказ Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков решительно опроверг предположения о причастности Кремля. Российский аналитик и независимый журналист Дмитрий Колезев сказал, что задача Кремля состоит в том, чтобы справиться с гневом сторонников Пригожина и "Вагнера", в частности среди офицеров.

"Пригожин, несмотря на лояльность к Путину, поставил под угрозу его режим и продемонстрировал его слабость, за что получил неизбежное наказание. Я думаю, что элиты очень хорошо поняли этот сигнал. В то же время есть более широкая аудитория военных активистов, сторонников ЧВК "Вагнер" и ветеранов "Вагнера", среди которых есть культ Пригожина. Путину нужно не дать этим людям стать его оппонентами и удержать их от возможных радикальных действий, отдав должное Пригожину и предложив альтернативную версию его смерти", – сказал журналист.

Именно поэтому в четверг, спустя сутки после авиакатастрофы, Путин похвалил Пригожина как "талантливого человека", который "достиг необходимых результатов", но "совершил ошибки", ссылаясь на мятеж.

Россияне оплакивают главаря "Вагнера"

Мемориалы, восхваляющие лидера ЧВК "Вагнер", появились, несмотря на скоординированную пропагандистскую кампанию Кремля на волне мятежа, направленную на то, чтобы запятнать Пригожина как жадного преступника и предателя России. Люди возложили цветы, фотографии с надписью "Герой России", флаги и значки Вагнера, свечи, религиозные рисунки и даже скрипку - символ группировки наемников. Многие мужчины носили камуфляж "Вагнера" с закрытыми лицами или черные рубашки с логотипом ЧВК.

"Пригожин вызывал у людей благосклонность, потому что он" защищал их против неуступчивых военных бюрократов", несмотря на жестоко высокие потери в "Вагнере", особенно среди бывших зэков, и широко распространенные утверждения о том, что тех, кто сбежал с поля боя, часто казнили", - пишет издание.

Один из петербургских "вагнеровцев" Павел Шабрин написал стихотворение о Пригожине со словами: "Он был с нами на фронте: в окопах, в блиндажах. Он знал наши проблемы и радовался вместе с нами. Спал в палатках и ел кашу из ножа и ставил свечи за умерших перед иконами".

Во время войны популярность Пригожина возросла благодаря резким видео с фронта. Он стал для многих "доверенным правдолюбом, одной из немногих выдающихся фигур, готовых бросить вызов российским законам против дискредитации военных, разоблачая военные неудачи и большие потери".

Он демонстрировал десятки свежих трупов "вагнеровцев", погибших в Бахмуте, нецензурно кричал на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в измене и требуя больше боеприпасов.

В "Вагнере" царит грусть

В последние дни в групповых чатах семьи солдат ЧВК "Вагнер" выражали свое горе и преданность и волновались, получат ли они надлежащие выплаты и льготы. Пригожин длительное время находился под санкциями США, а его начальник отдела логистики и менеджмента Валерий Чекалов был внесен в черный список Минфина в июле. Он также был в самолете.

"Быть воином значит жить вечно! Лично для меня - это Человек с большой буквы, выигравший борьбу прежде всего с собой, создавший ЧВК "Вагнер", бесспорно, самую боеспособную армию в мире, которая стала настоящей семьей для многих ребят! Настоящий патриот России, любивший Родину и ненавидевший бесчисленные орды бюрократии. К сожалению, он так и не смог пробиться сквозь нее!", - написала сестра ликвидированного "вагнеровца".

Другая женщина выразила опасение, что "Вагнер" без Пригожина не выживет. Вероятно, наемники будут вынуждены присоединиться к другим группам, подконтрольным Министерству обороны, или записаться в добровольцы.

"Без лидерских качеств, без связей, без авторитета Евгения Пригожина кто защитит ребят от подписания контрактов с Минобороны? А кто обеспечит их возвращение домой?",- спросила встревоженная женщина.

Элиты восхваляют Пригожина

В Москве люди оставили чтили память Пригожина возле храма Максима Блаженного, а в родном Санкт-Петербурге - в его бизнес-центре и связанном с ним кафе.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать зольную улицу в Санкт-Петербурге, где расположен офисный центр "Вагнера", в честь Пригожина.

62-летний Пригожин познакомился с Путиным в начале 90-х. Тогда диктатор еще работал в офисе мэра в Санкт-Петербурге, а Пригожин вернулся из тюрьмы, где он отбывал девять лет заключения за кражи, мошенничество и ограбления.

Известные россияне выступили с публичными хвалебными словами, взяв пример из похвал Путина. Писатель-националист Захар Прилепин назвал его "лучшим из людей". Тульский губернатор Алексей Дюмин, бывший начальник охраны Путина, хорошо знавший Пригожина, назвал его "настоящим патриотом, решительным и бесстрашным человеком", который не был предателем.

Сергей Миронов, председатель политической партии "Справедливая Россия за правду", сказал, что Пригожин расстроил многих людей, но предупредил, что "враги России тяжело заплатят за смерть героев".

По словам аналитиков, многие в российской элите убеждены, что смерть Пригожина была заказом Путина. Российский аналитик Татьяна Становая сказала, что публичные комментарии известных деятелей были последованием примеру Путина, но также указывали на их обеспокоенность инцидентом.

"Конечно, все это очень субъективно. Но опасения таких людей, как Дюмин, теперь можно понять: они считают, что такие деятели, как Пригожин, несмотря на свои ошибки, не заслуживают такой смерти", – написала она.

Колезев сказал, что комментарии Дюмина свидетельствуют о разногласиях в элитах по поводу "наказания" Пригожина. По его словам, Дюмину, претендующему на пост министра обороны, необходимо обеспечить лояльность младшего и среднего офицеров ЧВК, "а они, вероятно, негативно воспримут убийство Пригожина".

Реакции западных политиков

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение, что Путин приказал убить Пригожина. Это самое откровенное заявление об этом инциденте от любого западного политика.

"Когда мы смотрим страшные кадры того самолета, летящего к земле, мы становимся свидетелями чего-то исторического. Это насильственная ликвидация своих врагов действующим главой государства. Я не могу придумать другого примера такой показной и раскованной дикости со стороны мирового лидера", - написал Джонсон, добавив, что мир "должен знать", что Путин несет ответственность за это убийство.

Западные аналитики утверждают, что истинная причина катастрофы может никогда не быть известна, учитывая политизированную систему расследований России. Российские государственные и прокремлевские СМИ сосредоточились на официальном расследовании аварии, предполагая, что самолет уничтожили украинские диверсанты или агенты иностранной разведки.

Прокремлевский таблоид "Московский комсомолец" сообщил, что самолет Пригожина был отремонтирован незадолго до рокового полета. Двое потенциальных покупателей самолета Пригожина находились на борту в течение часа незадолго до его отлета.

Положение оккупантов ухудшается

"Россия мало выиграла в войне после того, как в мае "Вагнер" захватил Бахмут, а недавние удары беспилотников по столице Москве принесли войну в дом москвичей", - пишет издание.

Ультраправая российская военизированная группировка "Русич" объявила, что выводит своих бойцов из войны в Украине после того, как их лидер Ян Петровский был арестован в Финляндии. Его могут экстрадировать в Украину в суд по обвинению в участии в террористической группе. "Русич" утверждает, что российские чиновники мало сделали, чтобы помочь Петровскому.

"Если страна не может защитить своих граждан, то почему граждане должны защищать страну?"- написала группа в Telegram.

Гибель Пригожина

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

К гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

Последняя известная встреча погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина была напряженной. Лидер боевиков был в ярости.

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