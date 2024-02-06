С 1999 года российский лидер обещал дешевую ипотеку, огромные квартиры и даже улучшение демографии.

Журналисты изучили все обещания, которые президент РФ Владимир Путин давал избирателям в течение 25 лет своего правления, и пришли к выводу, что все амбициозные планы диктатора остались просто словами.

Как сообщает "Можем объяснить", накануне выборов президента РФ действующий российский лидер Владимир Путин решил совместить свои президентские обязанности с агитацией за себя. Журналисты напомнили, как исполняет Путин свои обещания, которые давал избирателям в течение четверти века.

Например, еще в 1999 году он дал слово быстро преодолеть экономический кризис. В частности, что Россия "догонит" Португалию и Испанию – страны, не относящиеся к лидерам мировой экономики. Как утверждал диктатор, Россия достигнет такого прорыва не более чем за 15 лет. В реальности – в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в РФ составляет 39689 долларов, в Португалии - 44202.

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"2008 год многим оказался последним годом президентства Путин. Именно тогда он представил главный на тот момент экономический документ – "Стратегия 2020", согласно которой Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной…", - напоминает "Можем объяснить".

В частности, согласно документу, РФ должна была войти в пятерку мировых лидеров ВВП, преодолеет сырьевую зависимость, средний класс в стране составит 60-70% населения, зарплаты вырастут в 3,5 раза, а каждая семья получит квартиру площадью от 100 кв. м.

"В реальность: средняя площадь российских квартир - 52 кв. м, в пересчете на человека - 27 кв. м", - акцентируют журналисты.

Также в "стратегии" населению обещалась дешевая ипотека: обеспечение снижения ставок по ипотечным кредитам до 6,5%. В действительности, на конец прошлого года, по данным российских банков, средняя ставка по ипотеке в РФ - 8,3%, на практике - около 14% годовых.

Кроме того, Путин обещал "ударить" по демографическому кризису, который "грозил самому существованию России" - в те годы население РФ ежегодно сокращалось примерно на 1 млн. человек. Но и этот пункт так и остался пустой декларацией. По данным аналитиков, за прошлый год, по официальным данным, в стране-агрессоре стало меньше на 550 тысяч человек. В реальности, как предполагается, демографический показатель значительно хуже. И это при том, что агрессор плюсует к российскому населению украинцев, проживающих на оккупированной территории, в частности, в Крыму.

Выборы Путина - последние новости

По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин сосредоточен не на достижении реального мира, а на полной победе над Украиной в войне. Отмечается, что успехи ВСУ в Черном море еще не являются стратегическими, и морская кампания не способна заменить наступление на суше. Черноморский флот РФ хоть и сократился, но остается "серьезной угрозой".

Для Путина "полная победа" еще более актуально сейчас, когда некоторые политики, особенно в США, колеблются в своей поддержке и поощряют его веру в то, что он со временем одержит победу.

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