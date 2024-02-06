Черноморский флот России остается "серьезной угрозой", отметили эксперты.

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на том, чтобы одержать полную победу над Украиной в войне, а не на достижении настоящего мира.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центра анализа европейской политики. В материале отмечается, что успехи украинских сил в Черном море еще не являются стратегическими, и морская кампания не способна заменить наступление на суше. Аналитики добавили, что Черноморский флот РФ хоть и уменьшился, но остается "серьезной угрозой".

"...Путин сосредоточен на полной военной победе, а не на настоящем мире. Это еще более актуально сейчас, когда некоторые политики, особенно в США, колеблются в своей поддержке и поощряют его веру в то, что он со временем одержит победу", - подчеркивается в статье.

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Напомним, по сведениям Управления стратегических коммуникаций украинской армии, с начала полномасштабной войны наши бойцы в Черном море вывели из строя 33% боевых вражеских кораблей.

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Украинская сторона не раз предупреждала, что Владимир Путин хочет захватить всю Украину, а потом может двинуться дальше - атаковать государства-члены НАТО. В Альянсе уже призвали готовиться к ракетным ударам РФ по объектам в странах-членах Европейского Союза.

В январе британский премьер-министр во время неожиданного визита в Украину сказал, что война нашего государства против России может продолжаться еще долго, но мы способны одержать победу.

Воин-историк из Вооруженных сил Украины спрогнозировал, что российско-украинская война закончится не так, как все этого ожидают. По мнению эксперта, российские власти не подпишут документ о капитуляции.

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