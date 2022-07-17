Кроме того, российский солдат жалуется на большие потери среди его батальона.

Российские оккупанты не прекращают совершать военные преступления на территории Украины. Так, в одном из перехватов украинской разведки разговора российского солдата с сестрой, оккупант рассказал, что застрелил женщину, которая корректировала огонь для ВСУ.

Об этом говорится в аудиоперехвате, обнародованном ГУР Минобороны Украины.

Российский солдат рассказал своей сестре, что он перевелся в артиллерию, ведь его батальон практически полностью уничтожили Вооруженные силы Украины. По его словам из 300 человек осталось всего 15. Кроме того, он заявил, что за ночь рашисты потеряли 50 танков: "На моих глазах прям моих друзей", - плачется оккупант.

Также он рассказал, что сам застрелил женщину, которая наводила огонь ВСУ по российским позициям.

Оккупант пожаловался, что не мог из-за этого заснуть. Однако его утешали другие солдаты, что он все сделал правильно.

Кроме того, оккупант похвастался, что убил мужчину, который на коленях умолял его не делать этого.

Напомним, в одном из недавних перехватов СБУ говорится, что оккупанты устраивают между собой пьяные перестрелки и продают технику. А в так называемой "ДНР" на войну мобилизовали 19-летнего парня со зрением минус семь.

Тем временем ВСУ "откобзонили" уже более 38 тысяч российских военных, которые пришли захватывать украинские земли.

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