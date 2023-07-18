Дмитрий Полянский заявил, что если бы все зависело от мнения украинцев, война бы закончилась.

Заместитель представителя Миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский отметился циничным заявлением о мире с Украиной.

На трибуне организации он заявил, что война с РФ давно бы закончилась, если бы на это могли повлиять "простые украинцы".

"Многие на нас выходят и спрашивают: "Что можно сделать для мира в Украине и чем могут помочь в этом международные посредники?". Если бы мир зависел от простых украинцев, а не от марионеточного "киевского режима", он бы уже давно наступил", - заявил он.

По версии Полянского, в Украине оккупанты имеют дело с Вашингтоном и его союзниками по НАТО. Война, как отметил Полянский, ведется по "доверенности и до последнего украинца".

Полянский "поставил крест" на зерновой сделке с Украиной

Ранее заявлением об отношениях с Украиной Дмитрий Полянский отметился 17 июля, комментируя вопрос разрыва зернового соглашения по инициативе Москвы.

Тогда представитель РФ в ООН указал, что это окончательное решение России и что новых переговоров по черноморской инициативе не будет.

Утром 17 июля пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва выходит из зерновых договоренностей с Украиной, вопреки обязательствам перед Турцией и ООН, которые являлись гарантами сделки.

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