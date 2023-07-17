Переговоры в рамках черноморской инициативы больше не планируются.

Заместитель представителя Миссии РФ в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сегодняшний выход России из зернового соглашения и заявил, что возобновления переговоров не будет.

Его слова цитирует пропагандисткое издание "РИА Новости". В ответ на вопрос, "окончательно ли" РФ разрывает договор, он ответил: "Да, конечно".

Комментируя вероятность новых переговоров по черноморской инициативе, Полянский сказал: "Нет, мне об этом неизвестно".

Видео дня

У Зеленского прокомментировали выход РФ из зернового соглашения

Напомним, 17 июля пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков объявил, что Москва выходит из зернового соглашения с Украиной и намерена уведомить об этом все причастные стороны (Турцию и секретариат ООН). Соответствующие заявление Кремль сделал в последний день действия прошлого соглашения, о котором стороны договорились 17 мая.

В ответ пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского заявила, что таким "ходом" РФ никого не напугала. В частности, представитель ведомства Сергей Никифоров отметил, что обе стороны подписывали соглашение с гарантами - Турцией и ООН, поэтому Россия, прежде всего, подставила эти стороны, а не Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: