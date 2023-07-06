Задача украинцев сейчас - не оттягивать завершение войны на 20 лет, отметил Тарас Чмут.

Развязанная Россией война в Украине может длиться 20-30 лет, отметил руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, передает НВ.

"Война может длиться не две-три недели или два-три месяца, а 20-30 лет. И есть примеры в мире, когда война делит страну пополам, и так поколениями она находится в состоянии незавершенной войны. Мы тоже можем оказаться в этой ловушке", - опасается он.

По его мнению, задача украинцев сейчас - не оттягивать завершение войны на 20 лет:

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"Потому что вдолгую мы не факт, что выиграем, с нашим населением, с нашей проблемой миграции и рождаемости сейчас, заминированности территории".

Когда закончится война в Украине - другие прогнозы

Как писал УНИАН, военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан уверен, что развязанная Россией война против Украины закончится в 2024 году.

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признался, что не знает, когда закончится война в Украине.

А военный эксперт Олег Жданов считает, что у Вооруженных сил Украины есть шанс закончить горячую фазу войны до осени или до конца 2023 года.