Сделка прекращает свое функционирование с 18 июля.

На фоне прекращения зерновой сделки Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Как говорится в заявлении на сайте МИД страны-агрессора, сделка прекращает свое функционирование с 18 июля. "В условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения "черноморской инициативы" теряет смысл", - говорится в заявлении российского ведомства.

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

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"Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки", - говорится в заявлении на сайте РФ.

Зерновая сделка

Последний раз сделка была продлена 17 мая сроком на два месяца. При этом РФ заявляла, что не согласится продлевать договоренности после 17 июля без выполнения ряда условий: подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

17 июля 2023 года Россия официально отказалась от "зернового соглашения". Россия официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки".

В тот же день, 17 июля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что зерновая сделка "вошла в историю". Он анонсировал встречу с главой МИД Турциии и заверил, что предпримаются шаги для решения вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь августа.

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