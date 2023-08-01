Предварительно, огонь уничтожил склад стройматериалов в городе Люберцы.

В Подмосковном городе Люберцы вспыхнул сильный пожар. Как сообщают российские СМИ, горит база стройматериалов. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. На место направлены пожарные команды.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Люберцах горят три ангара на площади 1200 кв.м. К тушению пожара привлечено 70 человек личного состава и 21 единица техники", – сообщили в МЧС РФ.

Никаких данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Пожары в России

Никак не связанные с войной масштабные пожары на промышленных объектах и в природных экосистемах в России происходят с высокой регулярностью. Так, в начале июля вспыхнул крупный пожар на складе в подмосковных Химках. Тогда огонь уничтожил здание бывшей мебельной фабрики.

В мае кошмарный по масштабам пожар охватил большую территорию в Тюменской области. Огонь охватил целое село Успенка с окрестностями. Из зоны бедствия едва успели эвакуировать население и скот. Сгорели несколько десятков домов.

Похожая трагедия произошла в Свердловской области в конце апреля. Там в поселках Сосьва, Висим и Таежный за сутки огонь уничтожил 110 строений, из них 108 – жилых домов. Фактически села перестали существовать.

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