"Мы бессильны вообще абсолютно", заявил один из военных, прося об эвакуации.

Российские военнослужащие из 506-го полка записали видео, в котором пожаловались, что их кинули "на убой", "не дают эвакуироваться" и теперь "хотят обнулить". Оккупанты заявили, что обращаются в том числе к Путину. Утверждается, что видео снято на Авдеевском направлении фронта в Украине, пишет ASTRA, публикуя запись.

"Нам рассказали, что там никого нет, что там нет х**лов. В итоге, как оказалось, там их сидит полный поселок. Нас обманули, нас просто послали "на мясо", грубо говоря. Мы зашли, нас взяли в оцепление и разбили полностью всех. Вот, кто выжил", - заявил один из военных.

По его словам, все они нуждаются в медицинской помощи.

"Там валяется очень много "двухсотых", которые по полгода там лежат. Их не эвакуируют. Никто их даже не берет. И "трехсотые" есть, которые без ног. Они тоже лежат по неделе, по две недели. Их не дают забрать", - добавил он.

"Мы не знаем, что нам делать. Нас сейчас отправляют сюда, обратно. Против артиллерии. Мы бессильны вообще абсолютно. С нашей стороны, как нам обещали, артиллерии нет… Нас записали как "пятисотых". За то, что мы сами отошли. Сейчас нас хотят просто отправить на убой туда. Просто обнулять короче будут. Чтобы никто ничего не знал вообще", - заявил военный.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие потери России в Украине на 6 июля 2024 года предварительно составляют 549 840 человек личного состава. За минувшие сутки было ликвидировано 1260 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: