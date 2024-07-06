Государство-агрессор потеряло еще, в частности, 66 артиллерийских систем.

Общие потери РФ в Украине на 6 июля 2024 года возросли до отметки 549840 захватчиков после того, как за минувшие сутки было ликвидировано 1260 оккупантов.

Противники также потеряли еще 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 11 танков и 58 дронов оперативно-тактического уровня, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.

По их сведениям, "минусовано" также 6 единиц вражеской спецтехники, 76 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 9 крылатых ракет.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться на ряде направлений в Украине, в том числе на Покровском и Харьковском, и несут серьезные потери. Общие потери РФ на 5 июля 2024 года составляли примерно 548 тыс. 580 противников.

По мнению бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, генерал-майора запаса Виктора Ягуна, у РФ достаточно ресурсов и резервов для поддержания наступательных операций до конца следующего года. Эксперт подчеркнул, что для проведения наступлений необходимы средства и ресурсы.

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