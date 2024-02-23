Данные российских властей отличаются от данных журналистов.

В Забайкальском крае официально подтвердили, что во время ракетного удара по полигону в Донецкой области погибли 16 российских захватчиков из 36-й мотострелковой бригады.

Ранее глава Борзинского района Роман Гридин сообщал о гибели четырех оккупантов из его района, в Краснокаменском районе отчитались о пяти погибших военнослужащих, в Нерчинском - о двух и в Тунгокоченском - об одном.

Сегодня руководитель администрации Читы Инна Щеглова подтвердила гибель еще четырех оккупантов. "Поступила предварительная информация. После получения официального извещения сообщим семьям и родным", - сказала она.

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Удар по полигону в Донецкой области: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в сети начали сообщать об ударе по построению оккупантов возле села Трудовское Волновахского района. По данным СМИ, в результате ударов из РСЗО HIMARS ликвидированы не менее 65 захватчиков.

Вскоре были опубликованы фото и видео с места ударов, на них можно было увидеть большое количество погибших. Сообщалось, что военных выстроили в чистом поле перед приездом генерала.

Российское издание "Важные истории" нашло в чатах список погибших оккупантов, в нем указаны имена 65 солдат, еще трое - не опознаны.

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