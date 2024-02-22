В результате удара, нанесенного ВСУ 20 февраля по полигону возле населенного пункта Трудовское, погибло около 70 российских оккупантов, имена 65 уже известны.

Не менее 68 российских военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья погибли в результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области. Об этом сообщают "Важные истории".

Отмечается, что соответствующий список распространен в некоторых российских чатах. В перечне - имена 65 солдат, еще трое - не опознаны.

"Подлинность списка погибших и обстоятельства удара — во время построения перед генерал-майором Олегом Моисеевым, командующего 29-й армией Восточного округа, —"Важным историям" подтвердил служащий части. По его словам, удар был такой силы, что "разлетелось все", "раненых было очень много", часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону", — говорится в сообщении.

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В социальных сетях обнаружены страницы, которые, вероятно, принадлежат некоторым из погибших. В их числе, например, — Александр Рустамов, на странице которого оставлены комментарии, свидетельствующие о его гибели. Отмечается, что в январе он собирал деньги от имени упомянутой 36-й бригады на "оборудование для быстрой эффективной борьбы с воздушными целями националистов". В своих постах Рустамов упоминает гражданское население Украины, которое изготавливает "кустарные" квадрокоптеры, и эти беспилотники мешают захватчикам.

Также в списке — Александр Пусев, Сергей Петров, Алексей Филимонов, Виталий Ищенко и Денис Сахацкий, родственники которых не ответили на запросы "Важных историй".

Подтвердили массовую гибель и ранения россиян заместитель командира батальона специального назначения Восточного военного округа Алексей Михалев и "волонтеры", которые в социальных сетях написали, что для "двухсотых" не хватает пакетов, а "в сотни семей пришла беда, навсегда".

В то же время, губернатор Забайкалья Александр Осипов утверждает, что цифры преувеличены, но факт удара подтвердил.

Как сообщается, прилет кассетных боеприпасов (предположительно, из РСЗО HIMARS) произошел днем, когда три роты бригады (около 200–300 бойцов) выстроились в поле в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева.

"В августе 2023 году Моисеев стал героем фильма пропагандиста Владимира Соловьева", — сказано в публикации.

Удар по полигону окупантов 20 февраля - подробности

Как сообщал УНИАН, 20 февраля украинская армия нанесла удар по полигону россиян возле села Трудовское Волновахского района Донецкой области. Сообщалось, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 65 оккупантов. В момент удара на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705, Забайкальский край). Захватчики из 4, 5 и 6-й роты стояли на полигоне в ожидании прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

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