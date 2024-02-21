Известно о большом количестве погибших захватчиков.

20 февраля украинская армия нанесла удара по полигону возле села Трудовское Волновахского района Донецкой области. В результате атаки ликвидировано по меньшей мере 65 российских оккупантов, сообщает Русская служба BBC из ссылки на источники.

По их данным, удары могли нанести из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этот момент на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705, Забайкальский край).

Захватчики из 4, 5 и 6-й роты стояли на полигоне в ожидании прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. "Выстроили в чистом поле командиры", - сказал один из выживших оккупантов. Всего известно о не менее 60 ликвидированных оккупантах.

Видео дня

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного нападения российские оккупационные войска уже потеряли 404 950 солдат.

В оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщали, что с начала этого года только в их зоне ответственности потери оккупационной армии превысили 20,5 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: