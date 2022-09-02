Роман Фаассен - сын старшей дочери президента РФ Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

После "бавовны" в Крыму финальный этап чемпионата России по картингу, в котором должен участвовать внук президента России Владимира Путина, перенесли из Евпатории в Грозный.

Об этом пишет "НВ".

Финальный этап чемпионата России по картингу должны были провести в Евпатории 9-11 сентября. Но соревнования перенесли в столицу Чечни, потому что рашисты боятся диверсий украинских военных в Крыму.

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По данным "НВ", в чемпионате по картингу в классе "Мини" участвует 10-летний внук Путина Роман Фаассен. Фаассен - сын старшей дочери президента РФ Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Внук Путина участвовал в пяти из шести этапов чемпионата. Его лучший результат – 14 место из 22 по итогам гонок, которые состоялись в Рязани 25 июля. В общем зачете чемпионата он занимает 28 место с двумя очками, у текущего лидера, 11-летнего москвича Марка Зайцева, 300 очков.

Фаассен представляет в соревнованиях Москву – сбоку на автомобиле рядом с фамилией у него размещен флаг России, а на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов.

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