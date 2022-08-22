Эсперты отмечают, что после ударов по Крыму Медведев разразился угрозами о "судном дне", но и это не помогло.

Бархатный сезон неожиданно закончился в Крыму раньше времени, а горящие путевки сменились горящими складами и базами рашистов. Вначале много шума наделал подрыв авиабазы в Саках.

"Уничтоженными увидели по снимкам большое количество самолетов, взлетно-посадочная полоса повреждена", - рассказывает в эфире проекта FreeДом эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко.

Но на этом "бавовна" в Крыму не закончилась. Только за последние несколько дней российские туристы слышали "хлопки" в Севастополе. Но одним из самых результативных попаданий после разгрома авиабазы эксперты считают удар по аэродрому Бельбек.

"Самая крупная авиабаза Крыма - аэродром Бельбек в районе Севастополя. Там прозвучали взрывы, потом возникли пожары. Ну, там находится, по разным оценкам, до 40 самолетов, принимающих активное участие для нанесения ударов по позициям наших войск", - говорит военный эксперт Олег Жданов.

Также очевидцы слышали канонаду выстрелов и в районе керчи непосредственно рядом с Крымским мостом. Затем было попадание в штаб Черноморского флота в Севастополе.

"Обстрелы военных объектов в Крыму демонстрируют максимальную цель Украины в войне, то есть российские войска должны быть изгнаны не только с территорий, которые они захватили после 24 февраля. Таким образом украинцы настаивают на своих законных правах на Крым. И такие успешные удары по позициям армии РФ нужны и украинской стороне, чтобы продемонстрировать Западу, что с вашим оружием и вашими дальнейшими поставками мы можем противостоять России и нанести им существенный ущерб", - говорит Гергард Манготт, профессор Инсбрукского университета.

Эсперты отмечают, что после ударов по Крыму Медведев разразился угрозами о "судном дне", но и это не помогло.

"24 февраля Путин открыл "ящик Пандоры, теперь украинский народ остановится в своем благородном возмездии лишь тогда, когда и Крым, и Донбасс, и остальные захваченные россиянами территории вернутся в свою поистине родную украинскую гавань, а все военные преступники понесут заслуженное наказание", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, в Евпатории и Бахчисарае утром 20 августа прогремела серия взрывов. Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе сработала система ПВО.

Вечером 21 августа российская администрация сообщала, что система ПВО отработала "очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории".

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