Ранее желтая пресса неоднократно намекала, что Путин не дружит с соцсетями.

70-летний российский президент Владимир Путин в очередной раз подтвердил слухи желтых СМИ, что из-за возраста и самоизоляции в бункере ему очень трудно осваивать современные технологии.

Ранее желтая пресса неоднократно намекала, что Путин не дружит с соцсетями, а отчеты силовиков читает на напечатанных листочках.

Нелюбовью Путина к технологиям Кремль объясняет отсутствие российского диктатора в Telegram. "В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram", - сказал в апреле его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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В этот же раз Путин открыто подтвердил, что он не состоит в тесных отношениях с технологиями. Во время встречи с представителями IT-отрасли РФ один из приглашенных чиновников пытался объяснить своему "лидеру", зачем важно развивать российские протоколы связи.

Но объяснение Путина не удовлетворило, хоть как он не пытался вникнуть в вопрос. В это время российский диктатор потирал ручку и нервно всматривался в дальнюю точку. "Вся система, которая сегодня сформирована, работает на американских сетевых протоколах, поэтому мы информационно зависимы", - перефразировал вопрос айтишник.

Путин в ответ только кивнул и обошелся общими фразами: "Коллеги сегодня рассказали о трудностях, которые мешают идти вперед... Кхм, они понятны... Непонятно.. Да, кстати говоря, понятно, хотел сказать, непонятно, как их преодолевать... но и это понятно.. Нужно только общее понимание, что преодоление это крайне важно для развития этой отрасли".

Путин старый и больной - последние новости

СМИ неоднократно писали о якобы болезни российского президента, которую преимущественно связывают с его возрастом.

Беспокоясь за свою жизнь (в связи с провалами на фронте), Путин последнее время практически не выходит из бункера. Украинский президент Владимир Зеленский некогда его даже потроллил.

Некоторые психологи и публицисты считают также, что у Путина есть двойники, которых Кремль отправляет в командировки на фронт и на оккупированные украинские территории.

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