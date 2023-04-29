Зеленский потроллил Путина / УНИАН

Во время войны нет отпуска и нельзя сидит в бункере, как президент России Владимир Путин, чтобы понимать, что "мир шире".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, отвечая на вопрос был ли он во время войны в отпуске.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины было очень сложно всему государству, по его словам, в первые дни войны был "шок, трагедия". По его словам, наиболее сложно тем, кто потерял родных, близких. "Им гораздо сложнее, чем мне", - добавил Зеленский. По его словам, он все время с украинцами и переживает за эти потери.

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"У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне", - подчеркнул Зеленский.

При этом добавил, что иногда ему нужны какие-то часы для того, чтобы не потерять адекватность. "Надо себя переключить - что-то почитать, посмотреть. Я это делаю", - сказал Зеленский. При этом добавил, что иногда имеет такую возможность ночью или рано утром. "Очень рано я просыпаюсь и читаю литературу, желательно литературу, а не интернет. Иногда, как мы все современные люди, начинаешь читать книгу и плавно переходишь к мобильному телефону и так заходишь в Интернет, чтобы почитать, что есть в мире. Это очень важно знать за что мы боремся, быть адекватным", - подчеркнул президент Украины. По его словам важно пообщаться с людьми, журналистами.

"Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире, чем твой бункер. Мы понимаем о ком я говорю", - сказал Зеленский, намекая на президента России Владимира Путина.

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Что еще сказал Зеленский

Во время общения со скандинавскими журналистами Зеленский также заявил, что считает себя плохим отцом. Сейчас его детей воспитывает жена - первая леди Елена Зеленская - и война.

Президент также сделал несколько заявлений о войне. По его словам, украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма. Вместе с тем, он предупредил, что война может длиться годами и даже десятилетиями.

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