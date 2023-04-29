Во время войны президент проводит свой досуг с пользой: читает книги и заходит в интернет ночью и рано утром.

Во время войны нет отпуска и нельзя сидит в бункере, как президент России Владимир Путин, чтобы понимать, что "мир шире".

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, отвечая на вопрос был ли он во время войны в отпуске.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины было очень сложно всему государству, по его словам, в первые дни войны был "шок, трагедия". По его словам, наиболее сложно тем, кто потерял родных, близких. "Им гораздо сложнее, чем мне", - добавил Зеленский. По его словам, он все время с украинцами и переживает за эти потери.

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"У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне", - подчеркнул Зеленский.

При этом добавил, что иногда ему нужны какие-то часы для того, чтобы не потерять адекватность. "Надо себя переключить - что-то почитать, посмотреть. Я это делаю", - сказал Зеленский. При этом добавил, что иногда имеет такую возможность ночью или рано утром. "Очень рано я просыпаюсь и читаю литературу, желательно литературу, а не интернет. Иногда, как мы все современные люди, начинаешь читать книгу и плавно переходишь к мобильному телефону и так заходишь в Интернет, чтобы почитать, что есть в мире. Это очень важно знать за что мы боремся, быть адекватным", - подчеркнул президент Украины. По его словам важно пообщаться с людьми, журналистами.

"Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире, чем твой бункер. Мы понимаем о ком я говорю", - сказал Зеленский, намекая на президента России Владимира Путина.

Что еще сказал Зеленский

Во время общения со скандинавскими журналистами Зеленский также заявил, что считает себя плохим отцом. Сейчас его детей воспитывает жена - первая леди Елена Зеленская - и война.

Президент также сделал несколько заявлений о войне. По его словам, украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма. Вместе с тем, он предупредил, что война может длиться годами и даже десятилетиями.

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