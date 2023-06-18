Теперь в силовую структуру будут брать срочников.

Пограничная служба ФСБ продемонстрировала полную беспомощность во время прорывов повстанцев на территорию России.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, пограничников ФСБ из-за провалов ждут нововведения.

"После того, как пограничная служба ФСБ показала свою полную беспомощность при охране границы с Украиной, принято решение снова набирать в нее срочников. Это может произойти уже осенью", - говорится в сообщении.

Прорывы на территорию РФ

Напомним, бойцы РДК совершили несколько рейдов на территорию Белгородской области. Как сообщалось, Новая Таволжанка в Белгородской области РФ, атаку на которую, согласно сводкам Минобороны РФ, дважды отбили российские военные, уже несколько дней находится под полным контролем воюющего на стороне Украины РДК, заявил командир РДК Денис Никитин в видеообращении.

7 июня сообщалось, что в приграничном Шебекино (Белгородская область РФ) было снова "неспокойно". Российские власти заявили о десятках прилетов, в соцсетях публиковали кадры последствий ударов.

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