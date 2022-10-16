У России ничего не получится, отметил эксперт.

Российский президент Владимир Путин не добился целей, поставленных массовым ракетным ударом по Украине 10 октября.

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

"Генерально – однозначно не добился (целей - УНИАН). Больше половины этих разного вида ракет, иранских беспилотников-камикадзе были сбиты. Хотя, конечно, произошла очень демонстративная жестокость. Это уже чистый геноцид, терроризм – что Путин творил с Киевом, Львовом, Николаевом, Харьковом, Запорожьем", - сказал он.

Соскин считает, что Путин вернулся к модели боев в Сирии.

"То, что Путин назначил генерала-убийцу Суровикина, означает, что они приняли для себя окончательно модель, что поскольку Украину завоевать нельзя, на поле боя победить невозможно, принято решение идти по модели разрушения Украины как Сирии, уничтожать на корню градообразующие объекты", - добавил он.

Но эксперт отметил, что у России ничего не получится: "Потому что украинцы очень быстро учатся. У нас очень высокооснащенная армия. Я думаю через полгода будет самая высокооснащенная и профессиональная армия в мире. Ей не будет равных, абсолютно. Она будет владеть любыми видами оружия. Наши воины осваивают самые передовые виды вооружений. Это вооружения пятого, шестого технико-экономического уклада".

Западные страны понимают, что Украина и ВСУ – это единственный защитник западной цивилизации, подчеркнул Соскин.

"(Украина - УНИАН) уже даже не просто форпост, а крепость. Если эту крепость не поддерживать, не усиливать, то они сами не смогут выстоять против саранчи", - объяснил Соскин.

Массированный ракетный удар по Украине 10 октября

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Был атакован и центр Киева.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

В результате массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 20 человек, еще 108 получили ранения.

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