Олег Соскин: В РФ решили двигаться по сталинско-жуковскому варианту - забрасывать фронт "мясом"

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин в интервью УНИАН рассказал о том, почему война может продлиться еще 10 лет, почему Украине нужно поспешить с освобождением своих территорий, и зачем Путин собирается развязать войну и с Европой.

Олег Игоревич, давайте с вами начнем с массированных ракетных атак, которые бункерный дед наносит по территории Украины уже который день. 10 октября была массированная атака столицы, крупных городов, Львова, Одессы, удары по гражданской инфраструктуре. Как думаете, достиг своей цели Путин? Какая была его цель – внутренний пользователь, неудачи на фронте, прикрыть их вот этими разрушениями украинских городов. Добился он того, чего хотел?

Генерально – однозначно не добился. Больше половины этих разного вида ракет, иранских беспилотников-камикадзе были сбиты. Хотя, конечно, произошла очень демонстративная жестокость. Это уже чистый геноцид, терроризм – что Путин творил с Киевом, Львовом, Николаевом, Харьковом, Запорожьем. То, что Путин назначил генерала-убийцу Суровикина, означает, что они приняли для себя окончательно модель, что поскольку Украину завоевать нельзя, на поле боя победить невозможно, принято решение идти по модели разрушения Украины как Сирии, уничтожать на корню градообразующие объекты.

Украина – это единственный защитник западной цивилизации

Как думаете, получится у него? Все-таки научились сбивать, получили IRIS-T, пообещали еще ПВО, и NASAMS, по-моему, к нам уже едут. Реализует он этот план – заморозить, убить, как заявляли его пропагандисты: "стереть с лица Земли, чтобы они уже не выжили, не пережили зиму эту"?

Не получится. Потому что украинцы очень быстро учатся. У нас очень высокооснащенная армия. Я думаю через полгода будет самая высокооснащенная и профессиональная армия в мире. Ей не будет равных, абсолютно. Она будет владеть любыми видами оружия. Наши воины осваивают самые передовые виды вооружений. Это вооружения пятого, шестого технико-экономического уклада.

Западные страны понимают, что Украина, украинская армия – это единственный защитник западной цивилизации. Уже даже не просто форпост, а крепость. Если эту крепость не поддерживать, не усиливать, то они сами не смогут выстоять против саранчи.

Одна из целей ракетных ударов для Путина – ему надо было выиграть время. Потому что, если бы не было этих атак на города, скорее всего уже были бы прорывы, и может быть подошли к Херсону. И вполне возможно был бы уже какой-то прорыв на Сватово. А с помощью ударов по городам, шедших несколько дней, Путину удалось получить временной лаг. Маленький, но ему хватило, чтобы бросить "мобиков" на передний фланг без какой-либо подготовки.

То есть в РФ приняли два решения: стереть Украину, как страну, как нацию, как народ; и двигаться по сталинско-жуковскому варианту - забрасывать фронт "мясом".

Путин дал добро на массовый геноцид

Буквально на днях пришла информация о том, что Минобороны РФ собирает, как в ЧВК "Вагнер", осужденных из колоний. То есть, это Шойгу решил "подыграть" Путину а-ля Пригожин?

Это не Шойгу уже, это Суровикин. Это его тактика. Это вообще человек, как я понимаю, стоящий абсолютно вне поля каких-то моральных принципов. Это убийца. Если сложить Пригожина, добавить к нему Кадырова, и многих там еще других убийц, получится что-то интегральное в виде Суровикина.

Олег Игоревич, но они убивают своих же.

Да. А ему все равно. Это как Жуков, который бросал огромные массы людей на смерть. Суровикин – точно такой же смертоубийца. Ему своих не жалко, а нас так тем более. Ему Путин дал добро на это. Это массовый геноцид. Его надо просто "кончать", этого Суровикина. Просто создать бригады охотников за его скальпом и начинать охотиться.

Тут уже не ликвидация Путина, тут важна ликвидация Суровикина, получается?

Ну что Путин. Он не в наших пока возможностях. А Суровикин же все равно должен на фронт ездить. Ему передана сейчас практически вся тактическая и стратегическая деятельность. Он получает прямые команды и напрямую работает с Путиным.

То есть, к нему подобраться легче и его нужно ликвидировать?

Обязательно. Потому, что это – убийца. Это как Бен-Ладен. Это как "Исламское государство" - США сейчас ликвидировали нескольких его лидеров. Суровикин - террорист такого же уровня. И он ориентирован на уничтожение и массовые убийства украинцев. Ну, а своих же россиян он просто рассматривает как материал, которым надо выполнить задачу. То есть, ему надо, например, захватить украинскую крепость. Для этого он готов сделать пирамиду из трупов своих же соотечественников, чтобы добраться до стен нашей крепости.

А свои соотечественники – они там дремлют, на них вообще надежды нет?

Нет. На них никакой надежды нету. Почему? Московия, Российская Федерация, была превращена в концлагерь Путиным и его группой. И там выросло в условиях концлагеря и бараков поколение рабов. И рабы ничего сделать уже не могут. Все, кто были умные, они сбежали еще 24 февраля. Вторая часть умных, которые пониже, бежали, когда началась мобилизация. Это несколько миллионов выехало. А теперь уже осталась просто биомасса с "вырезанным" мозгом.

В российской вершушке начались конфронтации

А что, по вашему мнению, сейчас происходит в Кремле? Они уже зашевелились, как пауки в банке? Ходят слухи о противостоянии "кооператива Озеро" против ФСБ, Патрушев с его сыном. Где-то такая конфронтация существует. Что-нибудь вы слышали, думали по этому поводу?

Конфронтация есть. То, что назначен Суровикин – это уже признак конфронтации. По любому отодвинуты и Шойгу, и Герасимов (начальник генштаба ВС РФ, - УНИАН). Принята модель тотального геноцида и уничтожения своих же.

Фактически, в армии произошло устранение определенной группы высших генералов, их как бы отодвинули. Тех, которые считали, что надо создавать стратегические планы боевых действий, мыслили элементами военноначалия, военного мастерства. А к власти пришли сейчас люди Суровикина, это просто убийцы, массовые убийцы. Вот это – уже противоречие. Следующий момент: однозначно началось противостояние с ФСБ, которое вышло на передний план с псевдотеррактами. Всё идет по чеченскому варианту.

Крымский мост имеете ввиду, да?

И крымский мост, и "Северные потоки", и тех диверсантов, которые якобы хотели подорвать "Турецкий поток". Все началось с этой дочки Дугина. И они эту камарилью за деньги и за власть, этот перформанс сильно расширяют.

Когда славы и денег на всех хватало, одна была ситуация, все было в порядке, всем кушать хватало. А теперь же не хватает, потому что везде поражения. А когда есть поражения – надо искать виновников. Есть разные подразделения – Росгвардия с Золотовым и Кадыровым, ЧВК "Вагнера" с уголовником Пригожиным, ФСБ, армия, ГРУ. Ну и плюс те, которые вокруг Путина на деньгах сидят, а они тоже заканчиваются. Ну и еще ж есть правительство, там тоже огромные деньги крутятся. И каждый хочет выскочить из-под этой гильотины.

Путин тоже видит, что у него нет результата, поэтому он проходит этапы усиления эскалации, поднимает напряжение и ставки, но все время только теряет и проигрывает. Ну и экономика у них очень плохая.

У него везде – клин. И растут противоречия, к которым он совершенно не готов. Но он будет поднимать эскалацию в Украине. Бить дальше по украинским гражданским логистическим объектам и так далее.

Чего у Путина не понимают, что уже настолько сильная украинская система, армия, что после эскалации война полностью перейдет на территорию Российской Федерации. Боевые действия сначала перейдут на Белгородскую, на Курскую, на Воронежскую область, Брянскую, а дальше это Ростовская область и так далее.

Вы имеете ввиду не ракетная история, а живой силой, прямо солдаты?

Сначала ракеты, самолеты. Дроны пойдут, однозначно. А на каком-то из этапов станет вопрос о переходе на ту территорию уже пехотно-армейскими, мотопехотными и прочими, танковыми подразделениями.

Два варианта захода ВСУ в Крым

Думаете, украинские войска могут зайти?

Надо зайти на территорию российскую вглубь, чтобы прекратить атаки все на украинские города. Ну и дальше это будет вход в Крым. Есть там два варианта на сегодняшний день - заход на Берислав с выходом на Новую Каховку и тогда на крымский перешеек, это очень быстро, или Херсон, и тогда переход по Антоновскому мосту и выход тоже на крымский перешеек. Некоторые говорят, что надо через Запорожскую область – Токмак, Мелитополь. Но там все сложно, а тут уже все готово.

И тогда, поскольку есть уже дальнобойное оружие, то естественно будут подавлены сразу все боевые аэродромы в Джанкое, Армянске и так далее. А больше у Путина ничего нет. Если он теряет эти аэродромы, то у него нет там соответствующей живой мощи или танковой.

Ну и плюс в Крыму полный "абзац" - потеря Крымского моста фактически превратила Крымский полуостров в своеобразный заповедник. Они сейчас останутся без топлива. Главным был Крымский мост. Что они, через Мариуполь погонят, через Запорожье? Это невозможно, будут уничтожаться все составы. Крым практически превращается в резервацию. И там такой вопль начнется! Плюс если наши пробиваются к Бериславу и Каховке, то будет закрыт Крымский канал – будет прекращена опять поставка воды на Крымский полуостров. Это будут просто тяжелейшие для них последствия. Крымский полуостров будет замерзать и деградировать, там же продуктов нет, нет ничего своего. Они зимний армагеддон увидят, полный коллапс в Крыму.

Эвакуация, которая сейчас началась в Херсоне, говорит о том, что ВСУ уже на подходе, и сальдо-стремоусовы начинают как крысы бежать с корабля?

Да. Фактически они понимают, что Херсон они не удержат. У них нет шансов. Живую силу туда доставить нельзя, туда "мобики" никак не попадут. Доставлять туда снаряды, новое вооружение тоже невозможно. Поэтому Сальдо хочет вывезти всех членов своего клана, активы – деньги, собственность. Они понимают, что, если реально сейчас начнется операция, максимум за две недели войска наши будут стоять уже возле Херсона.

Они бросили подкрепление, десантников, но у них же нет зимнего обмундирования, никаких условий для жизнедеятельности, нет медикаментов. Огромное количество раненных, которых негде лечить, их возят всех в Херсон, но он же не резиновый. У них практически не остается городов с инфраструктурой кроме Берислава и Херсона. Если сейчас украинцы заберут Снегуровку и двинутся дальше, у них нет материально-технической базы для того, чтобы содержать военные подразделения, сидящие в этом мешке. Еды нет, горюче-смазочных материалов нет, подвоза боеприпасов нет, тяжелого вооружения скоро не будет. Что делать с этими ранеными, которые там сотнями каждый день.

Получается, они оказались в ловушке?

В страшной. И вырваться из этой ловушки они не могут. А поскольку произошла эскалация военных действий, поскольку бомбили наши города, поднялся градус украинской злости, то пощады им уже тоже там не будет. Поэтому у них два варианта: или паковаться в мешки "груза 200", или сдаваться. Никакого "зеленого коридора" там не будет.

Развал "империи" Путина

Какой вы сценарий развала "империи" вы видите?

Это концлагерь, в нем уже выросло целое поколение рабов. Практика революционного процесса свидетельствует о том, что для того, чтобы рабы поднялись на восстание, им должно быть нечего жрать. Когда они испытывают голод, когда их переводят в карточную систему. Мобилизация на них не действует еще.

Как вы думаете, это будет до нашей победы над Россией или после?

До. Уже по любому Украина перемолотила всю ту армию, которая была подготовлена с 2010 года по 2022-й.

У них самая большая проблема – у них нет младших офицеров. Перебито огромное количество младших офицеров с боевым опытом. А где новых брать? Они думают - за счет мобилизации. Но это совсем уже не то. Далее. У них все равно нет современной техники. Ее уничтожили в огромных объемах, и продолжают уничтожать. У Путина нет той техники, которая есть у украинской армии.

Знаковым будет взятие Херсона и переход на левый берег Днепра. Это будет просто шок для всей московитской элиты. Вот тогда они, возможно, могут пойти на сепаратные переговоры. Я так понимаю, что крах Суровикина, а это последняя козырная карта Путина, или физическое его уничтожение, или крах его модели геноцида и тотального уничтожения, приведет к тому, что сепаратная группа поставит Путину ультиматум. Никто ядерного оружия применять не будет, это не в его силах.

К зиме Украине надо взять Херсон, чтобы сепаратная группа перешла к активным бесповоротным действиям. Ну и войти в Белгородской области в район Уразово – Валуйки. Валуйки – это сегодня главный центр, по которому идет железнодорожное снабжение всей "лугандонии". Вот может надо туда зайти и показать, что мы можем. И двинуться по Белгородской области, она абсолютно не защищена.

Тогда может произойти устранение Путина и переход к сепаратным переговорам с главным условием - освобождение украинской территории. Или наш прорыв на левый берег Днепра и тогда движение по крымскому перешейку. Тогда это второй вариант устранения Путина.

Война будет длиться 10 лет, беларуский плацдарм - для атаки на страны НАТО

Вы говорили ранее в своих прогнозах, еще в начале полномасштабного вторжения, что война может затянуться на 10 лет. Сейчас изменилось у вас мнение?

Я в 2014 году говорил, что это война и она будет длиться 10 лет. Получилось, что первый этап войны продлился 8 лет. Сейчас начался второй этап. Надо рассчитывать, что он тоже будет длиться 10 лет. В войну еще должна вступить Беларусь. Потому что, когда поднимутся ставки, когда Украина освободит Херсон, Путин прикажет Лукашенко начать наносить удары по Украине с севера. Латушко четко сказал, что цель Путина – создать единую группировку. И решение об этом принято, о создании объединенных сил военных. Где-то чтобы было 120 тысяч человек к концу февраля 2023 года. В том, что она пойдет, даже нет сомнений. Но вопрос – куда пойдет эта группировка – в Польшу, Литву, Латвию - вот вопрос.

Они могут решиться пойти туда, против НАТО?

Да, конечно. А как НАТО будет воевать с ними, вот зайдет к ним 120 тысяч, на территорию Польши, Литвы и Латвии, как их уничтожить? Если они войдут в города, как муравьи, как тараканы, как саранча. Как их уничтожить?

Это мы готовы к этому. Украина уже через все прошла, она может уничтожить. А если будет эта армия готовиться для того, чтобы туда зайти?

Ну они совсем сумасшедшие, они с Украиной ничего сделать не могут. Бегут, бросая натыренные унитазы. Они думают, что они с НАТО могут справиться?

Не стоит задача с ними справляться. У него стоит задача запустить этих крыс на богатые, хлебные территории.

Ну это самоубийство какое-то.

А ему (Путину, - ред.) плевать. Вот он опять выступал, в Астане, он опять говорил, что "самая главная угроза - это золотой миллиард", что "НАТО воюет против России". Он переключил полностью угол направления атаки с Украины, то есть уже не Украина главная, а главные – это страны НАТО. Которые все больше поставляют оружия, благодаря которым Украина держится. Поэтому надо убрать главного "врага", главного виновника бед, которые теперь легли на Российскую Федерацию.

У него была полуторачасовая встреча с Эрдоганом в Астане. Главная тема была - создание газового хаба в Турции на границе с Европейским союзом. И Путин сказал, что Черное море – это "самое безопасное" место, где можно создать такой хаб. Тогда мы задаем себе вопрос, если Черное море – безопасное, то где же тогда будет опасное. Балтийское?

Главные силы у него сегодня – на Балтийском море, где у него не пробит путь через Польшу или Литву к Калининградскому этому анклаву.

Я думаю, что Путин своим больным мозгом думает сейчас, как поднять уровень эскалации.

Смотрите, Крымский мост разрушен. А почему? Да он уже не нужен, его функциональная принадлежность уже отпала. "Северные потоки" не нужны, а они находятся в Балтийском море. Раз не нужны два этих мощнейших логистических проекта, значит план изменился. Значит будет что-то другое. А другое что – уничтожение главного врага - государств "золотого миллиарда", как он их называет.

Видя, в каком состоянии российская армия, я думаю, что беларуская – не в лучшем состоянии. Никто не мотивирован… Он конечно втянет, но чем они закончат?

Они не живут мозгом. Там нет логики. Нельзя думать об их действиях, руководствуясь рациональным логическим мышлением.

Надо исходить из того, что это голодная масса, которой скажут – "идите грабьте, вот перед вами – очень зажиточная и откормленная территория; и вы можете там поживиться; и это ваша территория кормления". Вот главный месседж, который им будет дан, и я думаю сейчас уже посылается.

Ну НАТО же очень быстро даст им отпор.

Как? Как дать отпор, если они зайдут в польские, литовские, латышские и финские города? Как им дать там отпор, если они зашли в середину городов. Они что, могут воевать, как украинские войска? Ну они воевать то могут, но воевать придется в своих городах. А тогда надо смотреть на украинские города, что с ними стало.

Олег Игоревич, давайте тогда подытожим картину мира: какой она будет в 2023 году для Европы?

Как бы там ни было, лидеры Запада понимают, что фактически все зависит от того, выстоит ли Украина. Особенно это понимает группа в администрация Байдена в США. И благодаря им Украина и выдерживает эту страшную геноцидно-террористическую войну. Понимают это в Великобритании. Поэтому они будут давать любое вооружение Украине, чтобы она могла разбить путинские орды.

Но есть одно большое "Но". Это ноябрь, и все прогнозы показывают, что "трамписты" должны победить в Конгрессе. Скорее всего и в нижней палате, и наверно в Верхней палате будет их большинство.

Поэтому я и говорю, что Украина должна спешить, потому что очень тяжело предсказать, что будет в конце ноября и декабре.

Но, исходя из действий нашего дорогого Илона Маска, его этих всех писем о том, что надо Крым отдать, денег содержать Starlink нет и прочее. А Маск – он "трампист". Он четко считает деньги, и он уже все просчитал. Поэтому он хочет быть лояльным для тех, кто победит в ноябре. Потому, что ему надо очень много денег, чтобы решить свои вопросы. И по Tesla, и по Twitter, и по многим другим проектам. Он четко определился уже, что он будет играть с той группой. А значит он с Трампом побеседовал. А значит он общался с Путиным, ну может, хитро как-то общался – через двойника Путина, или доверенного человека или еще как-то. Но то, что проведены были какие-то переговоры, то, что к нему пришли огромные деньги сейчас, порядка трех миллиардов пришел какой-то взнос. То, что вокруг него находится несколько "красных воробьев" путинских, так сказать миловидных женщин, это 100%.

Мы должны готовиться к тому, что может измениться позиция США начиная с 2023 года, и Украине скажут мол "ребята, садитесь за переговоры". Это может быть. Но с другой стороны, до 2023 года Путину надо дожить, ему очень тяжело, и фактически он не может 2022 год закончить поражением. А в Украине у него четко видно поражение.

Поэтому где слабое звено, куда будет бить Путин? Я считаю, что это – беларуский плацдарм. Путину надо дестабилизировать ситуацию в "жирном" Европейском Союзе.

Поэтому, я думаю, в 2022 году он должен начать боевые действия в районе Польши и стран Балтии, Финляндии, Швеции и Норвегии. Не зря же Турция и Венгрия не пускают Швецию и Финляндию в НАТО. Они ждут отмашки Путина. И поэтому Путин пообещал Эрдогану газовый хаб. И Венгрии говорит, что будет поставлять нефть. Это им дана кость за то, чтобы не пускать Финляндию и Швецию в НАТО.

Это полномасштабное ведение войны в Украине – это начало конца Путина или всей "империи зла".

Должен кто-то в Москву зайти. А это может сделать только украинская армия, больше никто. Украина должна четко осознать, руководство военное и политическое, что альтернативы нет. Реально, у нас есть октябрь, ноябрь, ну и до католического Рождества, во что бы то ни стало надо освободить Херсонскую область… То есть надо выкинуть их, постараться вернуть себе атомную станцию и зайти в Крым. Нам надо максимально в этом году выполнить задачи по освобождению своей территории. И желательно зайти на их территории, ну хотя бы в Белгородскую область. Это задача максимум.

Надо четко прописать себе – перенести боевые действия на территорию Российской Федерации.

Тата Калатай, Александр Топчий

Александр Топчий, Тала Калатай