Подготовка к массированому удару по Украине готовилась приблизительно со 2 октября.

Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал недавние ракетные атаки РФ по территории Украины, а также предположил, сможет ли Кремли повторить их в ближайшем будущем.

Как он объяснил в эфире проекта FreeДом, украинские военные наступают, ВСУ освобождают оккупированные территории, поэтому Росиия решилась на террор мирного населения Украины.

"На фронте не получается, на поле боя не получается, с армией ничего сделать не могут. Значит, переходят к террористическим методам. А именно - акты устрашения, давления и, собственно сами теракты. Удары по энергосистеме, удары в то время, когда люди идут на работу, - это террористические акты", - заявил Юсов.

По его словам, подготовка к массированому удару по Украине готовилась приблизительно со 2 октября - это перемещение носителей, самих ракет. Но решение, судя по всему, по атаке было принято 9 октября.

Он отметил, что такие атаки - это фирменный стиль нового командующего оккупационными войсками в Украине Суровикина.

Юсов подчеркнул, что в постоянном режиме наносить такие массированные удары по Украине РФ не в силах.

"Ракетный террор может продолжаться, но такой интенсивности РФ не может позволить себе так часто и регулярно это повторять... Если мы говорим по 100 ракет в день, это не может быть ни раз в неделю, ни раз в месяц", - подчеркнул представитель пресс-службы ГУР Минобороны.

Массированный ракетный удар по Украине 10 октября

10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Был атакован и центр Киева.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

В результате массированной ракетной атаки украинских городов погибло уже 20 человек, еще 108 получили ранения.

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