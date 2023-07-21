Пригожину таки удалось напугать Путина до параноидального состояния.

Мятеж Евгения Пригожина так напугал Владимира Путина, что теперь Кремль начал скрывать маршруты поездок российского президента по стране. Об этом информированные источники рассказали изданию The Moscow Times.

Так, один из бывших чиновников администрации президента рассказал на правах анонимности, что в Кремле усилился страх перед внутренней дестабилизацией и переворотом. Источник утверждает, что сейчас "все находятся под подозрением" ФСБ.

Издание приводит конкретный пример этой новой реальности. На ежедневном брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов страны, но отказался уточнить, куда именно едет глава государства.

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"По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения", — сказал Песков, так и не признавшись, какие именно причины всем "понятны".

Только спустя 6 часов после этого заявления стало известно, что Путин прилетел в Мурманск, расположенный более чем в 2 тысячах километров от границы с Украиной. Там он посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений и провел совещание по развитию Арктики.

Ситуация в России – последние новости

У Путина заподозрили признаки слабоумия. Во время очередного собрания в Кремле российский президент запутался в возрасте ребенка, о котором шла речь в разговоре. Но перепутанными цифрами дело не ограничилось. После того, как Путину рассказали о погибших в Украине российских солдатах, он ответил собеседнику "Передайте им мой привет".

А российская Госдума на днях решила резко увеличить пул мобилизационного резерва в России. Принятый закон поднял на 5 лет верхнюю планку для всех категорий военнослужащих, находящихся в запасе. Те, кто ранее уже не подпадал под мобилизацию по возрасту, теперь снова могут быть отправлены на фронт.

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